Claro Sports, AS y W Radio se unen para crear contenidos deportivos multiplataforma para toda América

PRISA Media — a través de su diario deportivo AS y W Deportes — y Claro Sports han firmado una alianza estratégica para incorporar nuevos contenidos y talento a la cadena W Radio que se convierte en una plataforma especializada en deporte que acompañará a los aficionados 18 horas al día y que se completará con una madrugada cargada de música.

Con una oferta ya disponible, W Radio se convierte en el centro de atención y referente en la conversación deportiva en México y toda América Latina. Cuenta con una programación radiofónica continua, liderada por la prestigiosa W Deportes, dedicada al mundo del fútbol y a los grandes eventos deportivos internacionales en otras disciplinas.

Esta alianza incorpora además una hora diaria de prime time que, dirigida por Alejandro Gómez, será el programa estrella de Claro Sports, que llega a 17 países latinoamericanos, tiene 4,83 millones de seguidores en YouTube y millones de suscriptores en televisión de pago.

“Esta alianza representa un hito en el desarrollo del periodismo deportivo en español. Unimos la fuerza editorial de AS, la credibilidad radiofónica de W Deportes y la potencia multiplataforma de Claro Sports para crear una nueva forma de contar el deporte y conectar no solo a los aficionados mexicanos sino a los de toda América. Y, por supuesto, estamos convencidos de ir junto a los mejores socios posibles para este proyecto”, afirma Pilar Gil, vicepresidenta de PRISA y CEO de PRISA Media.

Por su parte, José Antonio Aboumrad, director de Claro Sports, ha asegurado que “en Claro Sports estamos muy orgullosos de unir fuerzas con PRISA Media para llevar AS en Claro por W Deportes a las audiencias de México".

“Esta nueva señal de radio deportiva fortalece de manera decidida nuestra estrategia multiplataforma y, con nuestra presencia en W Radio, sumamos una ventana de gran prestigio que amplía nuestro alcance”, agregó.

Para Aloysio Araujo, director general de Deportes de PRISA Media, “este acuerdo confirma nuestra apuesta por conectar a los aficionados con el mejor contenido deportivo, desde México hacia el mundo. AS y W Deportes tienen una larga tradición de