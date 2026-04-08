“Tus hijos no te compartirán su vida”: lanzan campaña contra el maltrato infantil en Chile

Más de 100 organizaciones de todo el país se unieron en una nueva campaña nacional que busca instalar un mensaje urgente en medio del Mes de la Prevención del Maltrato Infantil: escuchar a tiempo a los niños también es una forma de cuidarlos.

La iniciativa, impulsada por Fundación Viento Sur y su plataforma Cuidemos la Infancia, lleva por nombre “Estar presente, marca su futuro” y pone el foco en la escucha, la validación emocional y la presencia activa como herramientas clave para prevenir el maltrato infantil.

El mensaje central de la campaña apunta a una realidad cotidiana que muchas veces pasa desapercibida. Según el texto, una de las formas invisibles de maltrato ocurre cuando los niños intentan expresarse y no encuentran atención real.

En ese contexto, la campaña advierte: “Tus hijos no te compartirán su vida, si sienten que no los escuchas”, una frase que resume el eje de esta propuesta y que busca interpelar directamente a madres, padres y cuidadores.

La campaña advierte sobre una forma silenciosa de maltrato

La iniciativa subraya que escuchar, mirar, estar y acompañar en lo cotidiano puede marcar de manera profunda el desarrollo emocional de niños y niñas. El texto agrega que cuando un niño no se siente escuchado, aprende a callar y con el tiempo deja de compartir su mundo interno, buscando validación en otros espacios donde sí se sienta visto.

Esa ausencia de cuidado afectivo, además, puede impactar en la autoestima, en el estado de ánimo, en la concentración y en la forma de relacionarse con los demás.

Según datos difundidos por UNICEF, en Chile 1 de cada 5 niños y adolescentes entre 10 y 17 años se siente poco o nada escuchado por sus padres. A partir de esa realidad, la presidenta de Fundación Viento Sur, Lucy Ana Avilés, afirmó: “Esta campaña busca recordarnos algo esencial: los niños no solo necesitan que estemos cerca, necesitan sentirse escuchados, vistos y validados”.

La campaña también entrega recomendaciones concretas para fortalecer el vínculo familiar, entre ellas detenerse a escuchar con atención real, validar emociones, reducir distracciones, interesarse por la vida cotidiana de los hijos y mantener una presencia constante.

En la misma línea, Paula Santolaya, directora de Programas de la fundación, sostuvo que “la prevención comienza en lo cotidiano” y que pequeños gestos pueden construir vínculos seguros y protectores.

Durante abril se desplegarán acciones de sensibilización en todo el país, con contenidos digitales, activaciones en medios y un hito central el próximo 24 de abril en la Plaza de la Ciudadanía, donde se instalarán más de 4.000 remolinos azules, símbolo internacional de la prevención contra el maltrato infantil.