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“El 2025 fue muy difícil, me tocó jugar poco y nada en la U; lo pasé mal pero me sirvió como aprendizaje”

“Espero que este 2026 sea un año consagratorio para mí y también para mis compañeros que vienen de las inferiores”, señaló el joven delantero azul, Ignacio Vásquez.

Daniel Ramírez

@udechileoficial

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Ignacio Vásquez, delantero de Universidad de Chile, habló este miércoles en conferencia de prensa y analizó su positivo presente siendo titular en los azules después de haber sumado escasos minutos el año pasado.

“Llevo cinco partidos de titular y estoy muy contento. Hace mucho tiempo que no jugaba de titular. Gago me ha dado la confianza, también mis compañeros. Espero seguir haciéndolo bien en la cancha”, partió señalando el futbolista de 19 años.

“El 2025 fue muy difícil, me tocó jugar poco y nada. Lo pasé un poco mal porque no tuve mucha continuidad, pero me sirvió como aprendizaje”, confesó el joven atacante sobre la temporada pasada.

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“Es normal esa frustración cuando no juegas, pero hay que tener paciencia. Yo aparecí en 2024 y me faltaban muchas cosas por mejorar que aprendí en 2025. Espero que este 2026 sea un año consagratorio para mí y también para mis compañeros que vienen de las inferiores”, agregó.

En la misma línea, Ignacio Vásquez realizó una profunda reflexión: “Yo aprendí mucho del tema de la resiliencia, de tratar de perseverar siempre, aunque las cosas estén complicadas. El año pasado me tocó jugar con dolor en el tobillo, tuve una lesión bastante larga y, cuando me empecé a sentir bien, no había muchas oportunidades. Fue difícil, pero hay que saber sobrellevarlo y aprender”.

“Es difícil entrar en un equipo siendo juvenil, más si es un equipo grande, donde hay jugadores con mucho talento y extranjeros que vienen de otro fútbol. Es un proceso complicado, pero se tiene que hacer con tranquilidad, porque si apuras a un jugador joven, tarde o temprano viene la caída, como quizás me pasó a mí”, concluyó el delantero de la U.

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