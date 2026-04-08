“Pensé que era adoptada”: Paula Pavic se sinceró y reveló complejo episodio familiar

El reality Vecinos al límite de Canal 13 dejó un nuevo capítulo que remeció el espectáculo nacional.

Durante la transmisión de su episodio más reciente, Paula Pavic conversó con Carolina Vergara, donde le confesó detalles de la relación que tiene con su madre.

“Es heavy lo de la mentalidad y cómo quieres ayudar a alguien y no se deja”, comentó.

“Mi mamá es la persona más negativa del mundo. Todo está mal siempre, todo lo malo le pasa, y yo no puedo con eso, hablo con ella por teléfono y a los 10 minutos estamos peleando”.

Por último, Paula Pavic le comentó a Carolina que producto de estas diferencias ella creía que era adoptada y que en realidad era hija de una tía.

Paula Pavic dio detalles de su relación con Marcelo Ríos: “Queríamos siete niños”

Más tarde, durante la transmisión de su episodio más reciente, Paula Pavic contó detalles de su matrimonio con Marcelo Ríos.

La creadora de contenidos se confesó sobre la familia que buscaban formar junto al ex tenista.

“Queríamos siete niños. Pero teníamos mucha ayuda, teníamos chofer, como tres personas, enfermeras para todos”, reveló.

“Solo para las fiestas, como Navidad y Año Nuevo, colapsaba porque ahí se iban todos y tenía que llevarme sola a los niños”, indicó Pavi