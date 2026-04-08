Alarmante hallazgo: Arma incautada por la PDI en un asalto en Cerrillos tiene inscripción del Ejército argentino

Un operativo policial en la comuna de Cerrillos ha escalado a una investigación de carácter internacional luego de que se comprobaran particulares y alarmantes nexos con Argentina.

Lo que comenzó como el asalto a un negocio de barrio terminó con un delincuente herido y el decomiso de un arma que ha encendido las alarmas en el Ministerio Público.

La razón del revuelo es que la artillería de grueso calibre contaba con marcas de propiedad de las Fuerzas Armadas argentinas.

El ocurrió en la calle Héctor Orrego cuando un grupo de delincuentes, de al menos site personas encapuchadas, llegó al almacén en un furgón para efectuar el atraco.

La banda irrumpió en las inmediaciones con el objetivo de sustraer la recaudación del día, estimada en $800 mil. Sin embargo, sus acciones se vieron frustradas por un efectivo de la Policía de Investigaciones (PDI) que se encontraba en el lugar.

Al percatarse de la intimidación a clientes y locatarios, el funcionario hizo uso de su arma de servicio para repeler el ataque. En el fuego cruzado, uno de los asaltantes resultó herido tras recibir un impacto que le provocó una fractura en una pierna.

Mientras sus cómplices lograban huir en el vehículo, el joven abatido fue abandonado en el sitio del suceso, donde se procedió a su detención y posterior traslado a un recinto asistencial, encontrándose actualmente fuera de riesgo vital.

Una marca trasandina

Dentro de la investigación central por parte de la justicia, el foco de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) se centra en el peritaje del armamento incautado al detenido.

Según confirmó Patricio Rosas Ortiz, de la Fiscalía de Flagrancia Occidente, el arma de fuego porta inscripciones del Ejército argentino.

Este detalle no es menor, ya que sugiere una ruta de tráfico de armas de uso bélico que terminan en manos de bandas criminales en la Región Metropolitana.

El origen del dispositivo y su ingreso al país son ahora piezas clave de la indagatoria para determinar la peligrosidad y los nexos de esta agrupación.

Ahora, el imputado enfrentará cargos por robo con intimidación y porte ilegal de arma de fuego. En paralelo, la PDI mantiene un despliegue activo para dar con el paradero de los otros seis integrantes de la banda que lograron escapar tras el tiroteo.