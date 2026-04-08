;

“Me miraban con asco”: arquera paraguaya acusa racismo en Perú por ser blanca y rubia

La futbolista cerró su paso por la liga peruana y se lleva “una mala versión” del país.

José Campillay

“Me miraban con asco”: arquera paraguaya acusa racismo en Perú por ser blanca y rubia

Una vez más, el fútbol se convierte en escenario de racismo y discriminación, esta vez desde las divisiones femeninas de Perú.

En esta oportunidad la afectada es María Antonieta Rojas, arquera que llegó a tierras peruanas buscando rodaje y crecimiento como profesional. Sin embargo, vivió una mala experiencia.

Tras su llegada al UNSAAC, en la Primera División femenina incaica se transformó, comenzó a vivir episodios lamentables en los que sus propias compañeras la marginaban.

Pero no solo era el aislamiento, ya que también tenían malas actitudes directas en su contra. Además, cuestionó la nula reacción del club.

Revisa también:

ADN

Todo esto la llevó a la futbolista paraguaya a rescindir su contrato, pero lo peor es que la administración del equipo le negó apoyo hasta último momento, llegando a tal punto de quedar sin recursos para regresar a su país.

Según relató Rojas, fue pesadilla marcada por la segregación y el abuso de poder. A través de sus redes sociales, contó que denunció una preocupante faceta de maltrato laboral, algo que va mucho más allá de la cancha.

Según su versión, fue obligada a realizar tareas ajenas a su contrato profesional, desempeñándose como personal de limpieza y niñera para una institución que la había fichado como deportista.

“Me miraban con cara de asco”

La denuncia de la portera hace hincapié radica en el racismo sistemático por sus rasgos físicos. Asegura que su color de piel y su estatura generaron un clima de hostilidad tanto dentro como fuera del vestuario.

Sufrí de discriminación por ser rubia, por tener ojos claros. Me voy con una mala versión de este país", comenzó contando en un video.

“Tenía una compañera que, cada vez que yo me acercaba a ella, se iba para otro lado, no quería acercarse a mí, no me quería hablar. No me saludaba”, agregó.

Y si bien reconoce que “no me dolió”, cuestionó la actitud de sus colegas, enfatizando en las diferencias físicas. “Acá son bastante pequeños (...) yo soy alta, grande”.

“Cuando yo me voy caminando por ahí (...) me miraban con cara de asco“, relató. Asimismo, reconociendo que no esperaba vivir ese episodio, aseguró que ”ni en mi otra vida vuelvo a pisar este país".

La respuesta del club: Acusaciones cruzadas

Como era de esperarse, la polémica fue escalando hasta niveles institucionales. Freddy Peñaloza, presidente de UNSAAC, salió al paso de las declaraciones en una entrevista con el Diario Extra de Paraguay.

El dirigente cuestionó la integridad del testimonio de María Antonieta Rojas, asegurando que existen pruebas de conductas discriminatorias por parte de ella hacia la población local.

Ella pone en su TikTok: ‘Los peruanos son feos, horribles, monstruos’ y después se saca foto con un peruano y dice: ‘Primer peruano bello que he conocido’”, argumentó.

Para Peñaloza, el relato de la paraguaya es una estrategia de manipulación mediática. “Sí, ella es la racista, un peruano jamás sería racista con una chica por ser linda“.

“Ella solo quiere hacerse la víctima”, concluyó el directivo, cerrando la puerta a cualquier conciliación, y justificando la distancia que tomaron como club.

Contenido patrocinado

&#039;Intento ser una mejor persona...&#039;: Michelle Carvalho sorprendió en Semana Santa tras realizar importante ritual personal

'Intento ser una mejor persona...': Michelle Carvalho sorprendió en Semana Santa tras realizar importante ritual personal

“Tenemos demasiado miedo de incomodar”: Lisa Kudrow critica a las nuevas comedias y recuerda el espíritu de &#039;Friends&#039;

“Tenemos demasiado miedo de incomodar”: Lisa Kudrow critica a las nuevas comedias y recuerda el espíritu de 'Friends'

¡Atención adulto mayor! Tu Caja de Compensación entrega la tarjeta bip gratis: Revisa cómo obtener descuentos en pasaje

¡Atención adulto mayor! Tu Caja de Compensación entrega la tarjeta bip gratis: Revisa cómo obtener descuentos en pasaje

Niños de &#039;Harry Potter&#039; ganarán más de $600 millones de pesos en su primera temporada: así son sus sueldos

Niños de 'Harry Potter' ganarán más de $600 millones de pesos en su primera temporada: así son sus sueldos

Miley Cyrus se convirtió en la primera cantante en la historia en lograr este increíble récord

Miley Cyrus se convirtió en la primera cantante en la historia en lograr este increíble récord

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental al confesar que su mamá le hizo gancho con mujer 30 años mayor: &#039;La vecina te quiere bautizar...&#039;

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental al confesar que su mamá le hizo gancho con mujer 30 años mayor: 'La vecina te quiere bautizar...'

Pixies: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

Pixies: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

De la pasarela al cine: las botas Chanel que hicieron historia en El diablo viste a la moda

De la pasarela al cine: las botas Chanel que hicieron historia en El diablo viste a la moda

La reconciliación que impacta a la farándula chilena: &#039;Aparece todo curado en la casa de ella&#039;

La reconciliación que impacta a la farándula chilena: 'Aparece todo curado en la casa de ella'

Tras el último día de Semana Santa: ¿Cuál es el próximo feriado en el calendario 2026?

Tras el último día de Semana Santa: ¿Cuál es el próximo feriado en el calendario 2026?

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad