“Me miraban con asco”: arquera paraguaya acusa racismo en Perú por ser blanca y rubia

Una vez más, el fútbol se convierte en escenario de racismo y discriminación, esta vez desde las divisiones femeninas de Perú.

En esta oportunidad la afectada es María Antonieta Rojas, arquera que llegó a tierras peruanas buscando rodaje y crecimiento como profesional. Sin embargo, vivió una mala experiencia.

Tras su llegada al UNSAAC, en la Primera División femenina incaica se transformó, comenzó a vivir episodios lamentables en los que sus propias compañeras la marginaban.

Pero no solo era el aislamiento, ya que también tenían malas actitudes directas en su contra. Además, cuestionó la nula reacción del club.

Todo esto la llevó a la futbolista paraguaya a rescindir su contrato, pero lo peor es que la administración del equipo le negó apoyo hasta último momento, llegando a tal punto de quedar sin recursos para regresar a su país.

Según relató Rojas, fue pesadilla marcada por la segregación y el abuso de poder. A través de sus redes sociales, contó que denunció una preocupante faceta de maltrato laboral, algo que va mucho más allá de la cancha.

Según su versión, fue obligada a realizar tareas ajenas a su contrato profesional, desempeñándose como personal de limpieza y niñera para una institución que la había fichado como deportista.

“Me miraban con cara de asco”

La denuncia de la portera hace hincapié radica en el racismo sistemático por sus rasgos físicos. Asegura que su color de piel y su estatura generaron un clima de hostilidad tanto dentro como fuera del vestuario.

“Sufrí de discriminación por ser rubia, por tener ojos claros. Me voy con una mala versión de este país", comenzó contando en un video.

“Tenía una compañera que, cada vez que yo me acercaba a ella, se iba para otro lado, no quería acercarse a mí, no me quería hablar. No me saludaba”, agregó.

Y si bien reconoce que “no me dolió”, cuestionó la actitud de sus colegas, enfatizando en las diferencias físicas. “Acá son bastante pequeños (...) yo soy alta, grande”.

“Cuando yo me voy caminando por ahí (...) me miraban con cara de asco“, relató. Asimismo, reconociendo que no esperaba vivir ese episodio, aseguró que ”ni en mi otra vida vuelvo a pisar este país".

La respuesta del club: Acusaciones cruzadas

Como era de esperarse, la polémica fue escalando hasta niveles institucionales. Freddy Peñaloza, presidente de UNSAAC, salió al paso de las declaraciones en una entrevista con el Diario Extra de Paraguay.

El dirigente cuestionó la integridad del testimonio de María Antonieta Rojas, asegurando que existen pruebas de conductas discriminatorias por parte de ella hacia la población local.

“Ella pone en su TikTok: ‘Los peruanos son feos, horribles, monstruos’ y después se saca foto con un peruano y dice: ‘Primer peruano bello que he conocido’”, argumentó.

Para Peñaloza, el relato de la paraguaya es una estrategia de manipulación mediática. “Sí, ella es la racista, un peruano jamás sería racista con una chica por ser linda“.

“Ella solo quiere hacerse la víctima”, concluyó el directivo, cerrando la puerta a cualquier conciliación, y justificando la distancia que tomaron como club.