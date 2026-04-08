Disturbios en Liceo de Aplicación: encapuchados lanzan 15 bombas molotov y queman palmera del recinto

Una nueva jornada de violencia se registró la mañana de este miércoles en las afueras del Liceo de Aplicación, en pleno Santiago Centro, luego de una serie de disturbios que incluyeron el lanzamiento de bombas molotov contra personal de Carabineros.

El hecho ocurrió en la intersección de Cumming con Romero, a solo una cuadra de la Alameda, y terminó obligando a suspender las clases en el establecimiento.

Según los antecedentes preliminares, el incidente se produjo cerca de las 09:30 horas, cuando un grupo de estudiantes salió del recinto y atacó a funcionarios policiales que se encontraban apostados en el lugar.

En medio de esos desórdenes, una palmera ubicada en el antejardín del liceo terminó incendiándose, lo que elevó la tensión en uno de los puntos más transitados del centro de la capital.

Carabineros acusó lanzamiento de unas 15 bombas molotov

El comandante Arnaldo Carrasco, de la Tercera Comisaría de Santiago, entregó detalles sobre la dinámica del episodio y afirmó: “Alrededor de las 09:30 de la mañana, 5 alumnos rompen el portón de ingreso al establecimiento, salen al exterior y efectúan el lanzamiento de aproximadamente 15 bombas molotov hacia el personal policial que se encontraba instalado en calle Cumming”.

La autoridad añadió que el fuego generado por uno de estos elementos incendiarios afectó parte del exterior del liceo. En esa línea, explicó: “A raíz de esto, una de las palmeras se incendió, el cual fue amagado por el carro lanzaguas de Carabineros de Chile”.

Pese a la gravedad del hecho, desde Carabineros se informó que no hubo personas lesionadas ni detenidos tras los incidentes.

Tras lo ocurrido, las clases fueron suspendidas y los alumnos comenzaron a salir del establecimiento sin nuevos incidentes.