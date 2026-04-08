;

Disturbios en Liceo de Aplicación: encapuchados lanzan 15 bombas molotov y queman palmera del recinto

Las clases fueron suspendidas y no se reportaron lesionados.

Juan Castillo

Richard Jiménez

Radio ADN

Radio ADN

Una nueva jornada de violencia se registró la mañana de este miércoles en las afueras del Liceo de Aplicación, en pleno Santiago Centro, luego de una serie de disturbios que incluyeron el lanzamiento de bombas molotov contra personal de Carabineros.

El hecho ocurrió en la intersección de Cumming con Romero, a solo una cuadra de la Alameda, y terminó obligando a suspender las clases en el establecimiento.

Según los antecedentes preliminares, el incidente se produjo cerca de las 09:30 horas, cuando un grupo de estudiantes salió del recinto y atacó a funcionarios policiales que se encontraban apostados en el lugar.

Revisa también:

ADN

En medio de esos desórdenes, una palmera ubicada en el antejardín del liceo terminó incendiándose, lo que elevó la tensión en uno de los puntos más transitados del centro de la capital.

Carabineros acusó lanzamiento de unas 15 bombas molotov

El comandante Arnaldo Carrasco, de la Tercera Comisaría de Santiago, entregó detalles sobre la dinámica del episodio y afirmó: “Alrededor de las 09:30 de la mañana, 5 alumnos rompen el portón de ingreso al establecimiento, salen al exterior y efectúan el lanzamiento de aproximadamente 15 bombas molotov hacia el personal policial que se encontraba instalado en calle Cumming”.

La autoridad añadió que el fuego generado por uno de estos elementos incendiarios afectó parte del exterior del liceo. En esa línea, explicó: “A raíz de esto, una de las palmeras se incendió, el cual fue amagado por el carro lanzaguas de Carabineros de Chile”.

Pese a la gravedad del hecho, desde Carabineros se informó que no hubo personas lesionadas ni detenidos tras los incidentes.

Tras lo ocurrido, las clases fueron suspendidas y los alumnos comenzaron a salir del establecimiento sin nuevos incidentes.

Contenido patrocinado

&#039;Intento ser una mejor persona...&#039;: Michelle Carvalho sorprendió en Semana Santa tras realizar importante ritual personal

'Intento ser una mejor persona...': Michelle Carvalho sorprendió en Semana Santa tras realizar importante ritual personal

“Tenemos demasiado miedo de incomodar”: Lisa Kudrow critica a las nuevas comedias y recuerda el espíritu de &#039;Friends&#039;

“Tenemos demasiado miedo de incomodar”: Lisa Kudrow critica a las nuevas comedias y recuerda el espíritu de 'Friends'

¡Atención adulto mayor! Tu Caja de Compensación entrega la tarjeta bip gratis: Revisa cómo obtener descuentos en pasaje

¡Atención adulto mayor! Tu Caja de Compensación entrega la tarjeta bip gratis: Revisa cómo obtener descuentos en pasaje

Niños de &#039;Harry Potter&#039; ganarán más de $600 millones de pesos en su primera temporada: así son sus sueldos

Niños de 'Harry Potter' ganarán más de $600 millones de pesos en su primera temporada: así son sus sueldos

Miley Cyrus se convirtió en la primera cantante en la historia en lograr este increíble récord

Miley Cyrus se convirtió en la primera cantante en la historia en lograr este increíble récord

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental al confesar que su mamá le hizo gancho con mujer 30 años mayor: &#039;La vecina te quiere bautizar...&#039;

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental al confesar que su mamá le hizo gancho con mujer 30 años mayor: 'La vecina te quiere bautizar...'

Pixies: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

Pixies: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

De la pasarela al cine: las botas Chanel que hicieron historia en El diablo viste a la moda

De la pasarela al cine: las botas Chanel que hicieron historia en El diablo viste a la moda

La reconciliación que impacta a la farándula chilena: &#039;Aparece todo curado en la casa de ella&#039;

La reconciliación que impacta a la farándula chilena: 'Aparece todo curado en la casa de ella'

Tras el último día de Semana Santa: ¿Cuál es el próximo feriado en el calendario 2026?

Tras el último día de Semana Santa: ¿Cuál es el próximo feriado en el calendario 2026?

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad