Hospital Clínico de Viña del Mar denuncia “contrato para defraudar”: toman acciones legales contra su exgerenta

Una auditoría interna en el Hospital Clínico de Viña del Mar destapó un escenario de presunta corrupción y manejo irregular que hoy está en manos de la justicia.

El centro de salud privado presentó una querella criminal el pasado 1 de abril ante el Juzgado de Garantía de Viña del Mar, apuntando contra su exgerenta de operaciones, Paola García Soto.

La antigua administradora es acusada por los delitos de estafa y administración desleal. Hoy, la investigación apunta a un perjuicio patrimonial que, preliminarmente, se calcula en $1.500 millones de pesos.

El conflicto se originó tras el ascenso de García Soto en enero de 2023, quien asumió la gerencia de forma interina tras la baja médica del titular.

Según el libelo acusatorio, la profesional habría utilizado su posición para establecer vínculos comerciales irregulares con los proveedores Quintamed Spa y Karem Chile Spa, rompiendo con los protocolos de transparencia de la institución.

Desde la clínica sostienen que se omitió el requisito fundamental de presentar tres cotizaciones competitivas, optando en cambio por condiciones que el hospital califica como un “contrato diseñado para defraudar”.

Entre las irregularidades detectadas en el sumario interno destacan:

Fijación de precios: Valores entre un 30% y 40% por encima del promedio de mercado.

Valores entre un 30% y 40% por encima del promedio de mercado. Cláusulas de amarre: Obligatoriedad de compras mensuales mínimas, sin considerar el stock real o las necesidades clínicas.

Obligatoriedad de compras mensuales mínimas, sin considerar el stock real o las necesidades clínicas. Falta de control: Recepción de productos sin la emisión previa de órdenes de compra.

Maniobras de última hora

La querella describe un comportamiento sospechoso por parte de la exejecutiva hacia el final de su gestión. Al percatarse de que estaba siendo auditada, García Soto se habría ausentado mediante una licencia médica en marzo de 2025.

Sin embargo, antes de retirarse, habría instruido la generación masiva de compromisos financieros. El documento judicial detalla una actividad frenética en apenas 72 horas.

El 19 de marzo se emitieron 5 órdenes; el 20 de marzo, otras 9; y un pico de 56 órdenes de compra adicionales el 21 de marzo.

Para el establecimiento, estos movimientos representan “obligaciones patrimoniales ficticias”, ejecutadas con el único fin de favorecer a los proveedores externos.

“Estas condiciones sólo se explican por una concertación previa entre funcionarias que, en ese momento pertenecían al Hospital Clínico Viña del Mar y las proveedoras”, sostiene el texto de la acción legal.

Posible red sistemática

La preocupación del centro médico trasciende sus propias competencias. En la denuncia se alerta que Karem Chile Spa también mantiene operaciones con el Hospital Gustavo Fricke y otros recintos asistenciale.

A raíz de esto, los querellantes sostienen que “podría tratarse de una práctica sistemática” dentro del mercado de insumos médicos.

Este caso se suma a una racha compleja para la institución viñamarina, que paralelamente ha tenido que alertar en sus plataformas oficiales sobre el uso malicioso de su nombre en estafas de ofertas laborales y la circulación de licencias médicas falsas, situaciones que mantienen en alerta a la comunidad de la Región de Valparaíso.