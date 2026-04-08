Un giro impactante tomó la investigación por la muerte de Francisca Arriagada, la estudiante de Medicina Veterinaria hallada sin vida al interior de la casa de su abuela en Temuco, luego de que las diligencias policiales apuntaran a un familiar directo como principal sospechoso.

Se trata de su tío, un joven de 24 años que se encontraba en el domicilio la noche del crimen y que actualmente permanece inubicable.

De acuerdo con los antecedentes recopilados por la Fiscalía, la víctima estaba cuidando la vivienda mientras su abuela se encontraba fuera de la ciudad. Fue la propia dueña del inmueble quien, al regresar, encontró el cuerpo envuelto en frazadas en la cocina.

El fiscal adjunto de Temuco, Patricio Montecinos, confirmó que existen indicios de intervención de terceros y que la joven presentaba múltiples lesiones, incluyendo un impacto balístico en la cabeza. En paralelo, vecinos señalaron que la noche previa se realizó una reunión en el lugar, donde participó el familiar hoy buscado.

“Se quiso defender y la golpearon”

El caso, que está siendo indagado como un posible femicidio, ha generado conmoción no solo por la violencia del crimen, sino también por el vínculo entre la víctima y el principal sospechoso.

La abuela de la joven, además madre del implicado, reconoció que no ha logrado contactarlo tras reiterados intentos. “Encontré a mi nieta fallecida en la cocina de mi casa. Estaba el portón abierto”, señaló la mujer a 24 Horas, agregando que debió ingresar por una ventana.

Además, sostuvo que la joven intentó defenderse del ataque: “Le quisieron hacer daño, se quiso defender y la golpearon”, reforzando la hipótesis de un violento enfrentamiento previo al fatal desenlace.