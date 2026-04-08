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“Lo vamos a intentar”: se confirma inesperada reconciliación de pareja de la farándula chilena

Anteriormente la pareja había anunciado el fin de su relación amorosa por redes sociales.

Sebastián Escares

“Lo vamos a intentar”: se confirma inesperada reconciliación de pareja de la farándula chilena

Tras una abrupta ruptura, el amor parece haber triunfado. María José “Coté” López anunció su reconciliación amorosa con el influencer Lucas Lama.

Cabe recordar que, la semana pasada, la expareja de Luis Jiménez confirmó a través de sus redes sociales que le puso fin a su relación con Lama. “Hace unos días (terminamos) prefiero aclararlo al tiro para que no empiecen especulaciones, inventos, engaños o cosas por el estilo”, publicó en aquel entonces.

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Respecto a los motivos del quiebre, la influencer especificó: “El término fue netamente porque estamos en etapas diferentes de la vida y es difícil intentar coincidir”.

No obstante, la modelo y empresaria echó por tierra sus dichos y confirmó que le volverá a dar una nueva oportunidad al amor junto a Lucas Lama.

En medio del programa Malos Perdedores, a López le preguntaron: “¿Estás en relación en estos momentos, si o no?“.

Ante la interrogante, la influencer respondió con seguridad: “Sí, vamos a intentarlo una vez más”, despejando así cualquier tipo de dudas respecto a su situación sentimental.

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