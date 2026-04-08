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“Es una locura...” Influencer español critica un detalle clave de San Pedro de Atacama

Fabio Belnome, conocido como Volatadipeluca, estuvo en Chile en su recorrido desde Alaska a la Patagonia.

Gabriel Esteffan

“Es una locura...” Influencer español critica un detalle clave de San Pedro de Atacama

Miles de personas han seguido la travesía del influencer español Fabio Belnome desde Alaska a la Patagonia a bordo de un Fiat Marea de 1998 que compró por un millón de pesos chilenos (unos 900 euros).

En su cuenta @volatadipeluca en Instagram, este joven catalán muestra su vida diaria como turista: cómo duerme en su vehículo y recorre ciudades y paisajes increíbles de América. Antes del inicio de esta travesía contaba con 1,3 millones de seguidores. Ahora, ya superó los 1,6 millones.

Luego de su paso por Bolivia, donde se maravilló especialmente con el salar de Uyuni, Belnome llegó a San Pedro de Atacama. Recorrió las lagunas salinas, el Valle de Marte y dunas con atardeceres magníficos, que compartió en sus stories.

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Antes de cruzar la cordillera rumbo a Argentina, Belnome dejó una reflexión sobre uno de los aspectos que deben enfrentar los turistas que visitan ese pueblo de la región de Antofagasta, provincia del Loa.

“Muy buenos días desde San Pedro de Atacama, último día en este bonito pueblo. Por las mañanas está bien bonito, aparte todo humedecido, así no hay nada de tierra por el aire. Oficialmente es la ciudad más cara en la que he estado en este viaje, más que Estados Unidos", comenzó.

“Dos cafés, 10.000 pesos. Eso son casi 10 euros, no dólares, euros. Casi 10 euros por dos cafés. Es una locura lo caro que es San Pedro de Atacama. Ya me habían avisado, pero bueno”, agregó.

Su crítica en sus stories de Instagram:

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