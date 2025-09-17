;

Conocido influencer español recorrerá toda América en un auto de 1998 y revela el principal desafío que tendrá al recorrer Chile

Fabio Belnome ya recorrió en su vehículo desde España hasta Japón y ahora va por más.

ADN Radio

Conocido influencer español recorrerá toda América en un auto de 1998 y revela el principal desafío que tendrá al recorrer Chile

Miles de personas siguieron la travesía de semanas que llevó al influencer español Fabio Belnome desde su país natal hasta Japón, atravesando países de Europa y Asia. Todo a bordo de un Fiat Marea de 1998 que compró por un millón de pesos (900 euros).

Después de más 70 días, Belnome (@volatadipeluca) llegó a su meta. En el viaje contaba sus peripecias en países muy diversos, cuánto costaban las cosas y las costumbres más diferentes a las hispanas. Dormía en su vehículo y subía un video diario a su perfil de Instagram, que superó el millón de seguidores en el viaje. Ahora posee 1,3 millones de seguidores.

“Me hubiera gustado estar más tiempo en algunos países como Kirguistán o Uzbekistán en los que solo pasé tres o cuatro días”, dijo Fabio, hace unas semanas, a Infobae. Ahora, su aventura llega a América, de punta a cabo.

En su perfil dice “Conduciendo de Alaska a la Patagonia con un Fiat Marea de 900€" y en esta aventura pasará por Chile. Como dato, ese modelo se puede comprar en Chileautos por bastante más que eso.

Su nuevo reto de norte a sur

Este miércoles, Belnome entregó detalles de su viaje. “Voy a conducir desde Alaska hasta la Patagonia. En total voy a recorrer 50.000 kilómetros, que es más que dar una vuelta al mundo por el Ecuador. Ahora me encuentro en Canadá, el coche ha salido desde Tokio y ha ido a Vancouver en barco”, dijo en un video.

Revisa también:

ADN

Lo primero que hará es llegar hasta el punto más al norte de Alaska y bajará por la carretera Panamericana, excepto entre Panamá y Colombia, donde se encuentra el tapón del Darién.

“Una vez llegue allí, veremos cómo lo cruzo, y después llegar hasta Ushuaia en Tierra del Fuego, Argentina, al océano Antártico. Mi intención es vivir en el coche durante los próximos cinco meses, empezando por el frío extremo de Alaska y después iré persiguiendo el verano”, agregó.

La medida especial por Chile

Su travesía lo llevará a Chile, donde pasará por el desierto de Atacama antes de pasar a Argentina. Nuestro país significará un reto especial, según contó el mismo Belnome, quien llevará un depósito extra de 20 litros para el combustible para evitar quedar botado.

“En el desierto de Atacama en Chile, en la Patagonia Argentina o incluso en Yukon, Texas o Perú, la distancia entre las gasolineras puede llegar hasta los 300 kilómetros”, finalizó.

El anuncio:

Contenido patrocinado

Karol G evoca el estilo de Adele con deslumbrante vestido en el Vaticano

Karol G evoca el estilo de Adele con deslumbrante vestido en el Vaticano

¡Bravo! Mon Laferte al Latin Grammy 2025: Compite con Karol G y Bad Bunny

¡Bravo! Mon Laferte al Latin Grammy 2025: Compite con Karol G y Bad Bunny

Histórico restaurante chileno se vuelve el panorama favorito para las Fiestas Patrias 2025: Ubicado en pleno Barrio Italia en Santiago

Histórico restaurante chileno se vuelve el panorama favorito para las Fiestas Patrias 2025: Ubicado en pleno Barrio Italia en Santiago

&#039;Lo pospusimos demasiado tiempo&#039;: Sylvester Stallone revela que su idea de una precuela de «Rambo» con IA fue descartada

'Lo pospusimos demasiado tiempo': Sylvester Stallone revela que su idea de una precuela de «Rambo» con IA fue descartada

Milo J revela el tracklist de su nuevo disco: colaboraciones con Silvio Rodríguez, Akriila y más

Milo J revela el tracklist de su nuevo disco: colaboraciones con Silvio Rodríguez, Akriila y más

Kidd Voodoo llega a Bresh X Sátiros: Cuándo, dónde y entradas para la masiva fiesta de Halloween

Kidd Voodoo llega a Bresh X Sátiros: Cuándo, dónde y entradas para la masiva fiesta de Halloween

Miley Cyrus confirma el lanzamiento de &#039;Something Beautiful&#039; deluxe: ¿Cuándo se estrena?

Miley Cyrus confirma el lanzamiento de 'Something Beautiful' deluxe: ¿Cuándo se estrena?

&#039;Use Your Illusion&#039;, la obra maestra con la que Guns N&#039; Roses comenzó a separarse, cumple 34 años

'Use Your Illusion', la obra maestra con la que Guns N' Roses comenzó a separarse, cumple 34 años

¿Se viene un spin-off de El Verano en que Me Enamoré?: Todo lo que sabemos tras el fin de la serie

¿Se viene un spin-off de El Verano en que Me Enamoré?: Todo lo que sabemos tras el fin de la serie

Quién es Javiera Victoria, la joven señalada como la nueva pareja de Francisco Kaminski

Quién es Javiera Victoria, la joven señalada como la nueva pareja de Francisco Kaminski

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad