Conocido influencer español recorrerá toda América en un auto de 1998 y revela el principal desafío que tendrá al recorrer Chile

Miles de personas siguieron la travesía de semanas que llevó al influencer español Fabio Belnome desde su país natal hasta Japón, atravesando países de Europa y Asia. Todo a bordo de un Fiat Marea de 1998 que compró por un millón de pesos (900 euros).

Después de más 70 días, Belnome (@volatadipeluca) llegó a su meta. En el viaje contaba sus peripecias en países muy diversos, cuánto costaban las cosas y las costumbres más diferentes a las hispanas. Dormía en su vehículo y subía un video diario a su perfil de Instagram, que superó el millón de seguidores en el viaje. Ahora posee 1,3 millones de seguidores.

“Me hubiera gustado estar más tiempo en algunos países como Kirguistán o Uzbekistán en los que solo pasé tres o cuatro días”, dijo Fabio, hace unas semanas, a Infobae. Ahora, su aventura llega a América, de punta a cabo.

En su perfil dice “Conduciendo de Alaska a la Patagonia con un Fiat Marea de 900€" y en esta aventura pasará por Chile. Como dato, ese modelo se puede comprar en Chileautos por bastante más que eso.

Su nuevo reto de norte a sur

Este miércoles, Belnome entregó detalles de su viaje. “Voy a conducir desde Alaska hasta la Patagonia. En total voy a recorrer 50.000 kilómetros, que es más que dar una vuelta al mundo por el Ecuador. Ahora me encuentro en Canadá, el coche ha salido desde Tokio y ha ido a Vancouver en barco”, dijo en un video.

Lo primero que hará es llegar hasta el punto más al norte de Alaska y bajará por la carretera Panamericana, excepto entre Panamá y Colombia, donde se encuentra el tapón del Darién.

“Una vez llegue allí, veremos cómo lo cruzo, y después llegar hasta Ushuaia en Tierra del Fuego, Argentina, al océano Antártico. Mi intención es vivir en el coche durante los próximos cinco meses, empezando por el frío extremo de Alaska y después iré persiguiendo el verano”, agregó.

La medida especial por Chile

Su travesía lo llevará a Chile, donde pasará por el desierto de Atacama antes de pasar a Argentina. Nuestro país significará un reto especial, según contó el mismo Belnome, quien llevará un depósito extra de 20 litros para el combustible para evitar quedar botado.

“En el desierto de Atacama en Chile, en la Patagonia Argentina o incluso en Yukon, Texas o Perú, la distancia entre las gasolineras puede llegar hasta los 300 kilómetros”, finalizó.

El anuncio: