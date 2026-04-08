Detectores de metales en colegios reabren debate: expertos piden prevención antes que sanción

La discusión sobre instalar detectores de metales en colegios volvió a escalar con fuerza en Chile tras los recientes episodios de violencia escolar.

En medio de ese debate, World Vision Chile planteó una advertencia clara: la seguridad importa, pero una respuesta basada solo en control, sanción y pórticos no resuelve las causas profundas del problema.

La organización insistió en que la prevención debe llegar antes, con salud mental, apoyo psicosocial, trabajo con familias y fortalecimiento de la convivencia escolar.

La voz de la entidad fue Juan Pablo Venegas, gerente de Incidencia en Políticas Públicas de World Vision Chile, quien sostuvo que no existe un rechazo absoluto a discutir ciertas medidas de control, pero sí un llamado a poner límites y condiciones.

En esa línea, afirmó: “No nos oponemos a discutir medidas como la revisión de mochilas, pero pedimos que estas sean proporcionales, no discriminatorias y con protocolos claros y evaluación”. A su juicio, sin esos resguardos, pueden “generar daño y no resolver las causas que originan el problema”.

World Vision insiste en que la violencia escolar expresa un problema social más amplio

Uno de los puntos centrales del planteamiento es que lo que hoy se observa en algunos establecimientos no puede leerse solo como un fenómeno escolar. Según Venegas, “en realidad es violencia social”, que se manifiesta en las escuelas, pero que también proviene de hogares, barrios y comunidades. En ese marco, la organización recuerda que en Chile existe una alta exposición de niños y niñas a distintas formas de violencia, lo que termina repercutiendo también en los recintos educacionales.

Desde esa mirada, World Vision cuestiona que el debate se esté resolviendo solo desde la reacción. El vocero recalcó que “la evidencia no es drástica, no es determinante” para afirmar que los detectores de metales reduzcan de manera consistente los hechos graves de violencia en colegios.

Incluso, advirtió que estos dispositivos pueden deteriorar la percepción de seguridad y el clima escolar, al instalar una lógica de control que hace sentir a estudiantes y familias en un entorno más cercano al carcelario que al educativo.

En contraposición, la organización propone invertir en prevención, mentorías, mediación escolar, prácticas restaurativas, detección temprana y derivación psicosocial en casos complejos. Venegas resumió esa visión con una frase directa: “Lo recomendable acá es obviamente llegar antes”.

Además, remarcó que “un detector de metales no te permite detectar problemas de salud mental de un niño”, ni violencia previa, ni factores emocionales que están en la base de muchas conductas agresivas.