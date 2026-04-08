Preocupación generó en redes sociales el estado de salud del artista transformista chileno, Jessie “La Sirena”, luego de que se confirmara que debió ser sometida a una cirugía de urgencia tras una infección derivada de un accidente que fue ampliamente difundido en video.

La propia afectada relató que todo comenzó con una caída en un show, hecho viralizado, que le provocó una herida en la pierna, la que inicialmente parecía evolucionar de forma favorable.

Sin embargo, con el paso de los días la situación se complicó. Según explicó en una conversación difundida por Canal Femme, la lesión se reabrió tras un nuevo incidente y comenzó a infectarse.

Durante las últimas horas, la transformista confirmó que fue sometido a múltiples procedimientos de limpieza quirúrgica y que permanece bajo observación médica, con tratamiento antibiótico por al menos siete días.

En paralelo, a través de redes sociales, pidió apoyo a sus seguidores antes de ingresar a pabellón: “Estoy con un nudo en la garganta… esto puede afectar directamente la movilidad de mi pierna, mi herramienta de trabajo”, escribió.

La situación ha movilizado a su comunidad, especialmente tras viralizarse el registro del accidente que originó la lesión. Cercanos y colegas del mundo del espectáculo nocturno han iniciado campañas de apoyo, mientras su evolución médica sigue siendo monitoreada con atención.