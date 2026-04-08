A 10 años de su partida, el podcast “Bonvallet: Genio y sombra” recorre la vida del “Gurú”

A una década de la muerte del exmundialista con la Roja y comunicador Eduardo Bonvallet, llega “Bonvallet: Genio y Sombra”. Podcast documental que, en solo cuatro capítulos revisita la vida, el legado y las controversias de la figura que marcó un antes y un después en el periodismo deportivo chileno.

Creada por Ojos Negros Podcast, estará disponible a partir del 15 de abril, semanalmente y a través de Podium Podcast Chile. El proyecto aborda sus historias menos conocidas, como ser el hombre detrás de la camiseta de Colo-Colo campeón de la Copa Libertadores o su fuerte conflicto con Juvenal Olmos, que es abordado, y desclasificado, en primera persona por el exentrenador de la Selección Chilena.

La serie va a narrar desde sus inicios como futbolista, el rol de ejecutivo en Adidas y, por supuesto, la consolidación como comentarista deportivo en Radio Nacional, La Red y Terra.

Combinando material de archivo radial y televisivo, y con más de 30 entrevistas a familiares, amigos y colegas que compartieron con Bonvallet, ampliando una mirada más personal.

Testimonios como el de Claudio Bravo y Jean Beausejour, reflexionan en torno al impacto que dejaron los discursos de Bonvallet y que influyeron directamente en la generación que logró conquistar las dos Copas América con Chile.

Salud mental y prevención

Otra de las voces que acompaña el relato es la del periodista Rodrigo Sepúlveda: “Hizo cosas que no estaban dentro del estándar de los medios de comunicación. Porque era inteligente, porque sabía de fútbol, porque era divertido, porque era muy locuaz. Porque era muy cambiante, un tipo extraordinario”.

“Bonvallet: Genio y Sombra” es la primera producción distribuida por Podium Podcast Chile. El proyecto es una creación de Ojos Negros Podcast y cuenta con el auspicio de Betsala y la colaboración de Duoc UC para su difusión.

Este podcast, también busca abrir una conversación urgente sobre la salud mental y la prevención del suicidio en Chile.