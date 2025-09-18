“Yo solo pienso en ustedes”: Eduardo Bonvallet reaparece con IA en emotivo homenaje a 10 años de su partida

Santiago

A una década de su fallecimiento, Eduardo Bonvallet reapareció en redes a través de un video creado con inteligencia artificial. El registro, difundido este 18 de septiembre en Instagram y Youtube, presenta al excomentarista deportivo relatando momentos clave de su vida y dejando un mensaje de despedida que nunca alcanzó a entregar en vida.

El proyecto estuvo a cargo de la productora DosZeis, que recopiló y digitalizó cientos de horas de material audiovisual para recrear la cadencia y estilo característico de Bonvallet. “Este no es un truco: es un homenaje. El objetivo fue traer de vuelta la emoción de escucharlo motivar, no inventar un personaje” , explicó Maximiliano Amor, cofundador de la productora.

Durante el relato, el “Gurú” recuerda su paso como jugador, entrenador y comunicador, sin eludir sus momentos más difíciles. “También enfrenté enfermedades, el cáncer, el dolor físico, dolores que no se ven, pero que resquebrajan el alma”, se escucha en la pieza audiovisual.

El video concluye con un mensaje íntimo: “Sé que muchos de ustedes esperaban que pudiera despedirme como se debe. No alcanzó el tiempo. No hubo palabras finales. Hay cartas, hay silencio, hay ausencia”.