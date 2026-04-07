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Universidad de Chile detecta nuevas conservas chinas vendidas como jurel que en realidad eran caballa

Este hallazgo se suma a un reporte similar conocido en 2025.

Juan Castillo

Getty Images | Referencial

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Un nuevo análisis del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA) de la Universidad de Chile detectó que cinco conservas de origen chino comercializadas como jurel en realidad contenían caballa.

El hallazgo vuelve a poner bajo la lupa el rotulado de productos del mar vendidos en el país y reabre las dudas sobre la información que reciben los consumidores al momento de comprar alimentos enlatados.

La revisión se originó a partir de una solicitud realizada el 19 de noviembre de 2025 por Pescadores Industriales del Biobío, gremio que pidió analizar cinco marcas etiquetadas como jurel: De Reyes, Misol, Deyco, Esmeralda y San Remo.

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ADN

Para ello, el INTA adquirió muestras en supermercados y otros comercios de las regiones Metropolitana y de Valparaíso, con el objetivo de estudiar científicamente su contenido real.

El análisis genético confirmó que no era jurel

El estudio fue desarrollado en el Laboratorio de Genómica y Genética de Interacciones Biológicas (LG²IB) del INTA. La directora de Asistencia Técnica del instituto, Carmen Gloria Yáñez, explicó paso a paso el procedimiento utilizado para identificar la especie.

En esa línea, detalló: “Se realizó la extracción y purificación del material genético (ADN) de cada muestra”. Luego, añadió que “posteriormente se realiza un análisis de PCR, similar al que se usa para diagnóstico de COVID-19”.

La especialista precisó que ese material fue secuenciado y comparado con bases de datos especializadas, lo que permitió llegar a una conclusión clara. Según indicó, “los estudios de tipificación molecular confirmaron que las cinco marcas analizadas no correspondían a jurel (Trachurus murphyi), sino a caballa (Scomber spp.)”.

El hallazgo no es aislado. El propio texto recuerda que en agosto de 2025 el INTA, junto a la Seremi de Salud Metropolitana, ya había informado un resultado similar en otras cinco marcas de conservas de origen chino etiquetadas como jurel: Acuenta, Barquito, Novamar, Coliseo y Unimarc. En todos esos casos, el análisis también concluyó que se trataba de caballa.

Pese al peso del hallazgo, el INTA aclaró que no tiene facultades fiscalizadoras. Su rol, según se precisa, es aportar evidencia científica para que las autoridades competentes tomen decisiones.

De esta forma, el caso vuelve a instalar la discusión sobre controles, etiquetado y transparencia en productos alimentarios que llegan a la mesa de miles de hogares en Chile.

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