Tras quiebra de histórica empresa chilena: más de 500 mil tarros de conserva saldrán a remate (y así se participa)

A principios del mes de febrero se dio a conocer que la histórica Conservera Centauro fue declarada en quiebra por el Juzgado de Letras de La Calera.

La empresa, con sede en la Región de Valparaíso, puso un amargo fin a sus 118 años de existencia en el rubro. En cifras, se alcanzaron los $2.343 millones de deuda con distintos acreedores.

El cierre también está marcado por otra instancia organizada para esta semana: este viernes 27 de marzo saldrán a remate más de 500 mil conservas de la marca de forma 100% online.

Remates del Río es la empresa encargada de un proceso programado para las 11:00 horas. Hay productos de varios gramajes y con diversos alimentos en buen estado al interior.

“Armamos más de 200 lotes, sistematizándolos por criterios como tipo de producto —por ejemplo, tomates, duraznos picados, etc.— y también por su durabilidad o vida útil”, detalló Nicolás del Río a LUN.

“Gracias a la modalidad de remate, que es de lotes con derecho, las personas y empresas pueden optar por las cantidades de conservas que les acomoden”, sumó.

Cómo participar en el remate de conservas de Centauro

Para participar, hay que ingresar al sitio web (disponible pinchando aquí), entrar al remate específico y luego hacer clic en “Inscribirse”. Ahí se piden algunos datos importantes y una garantía. Si todo se realiza correctamente, se recibirán las claves para poder sumarse al proceso.

¿Y cómo funciona el remate? “Las personas van a postular por el precio de un tarro de conserva y, de ese producto, hay una cierta cantidad de lotes que contienen, por ejemplo, 500, 1.000 o un número mayor de unidades. Quien ofrezca más dinero por el precio unitario de ese tarro se adjudica el remate y puede elegir con qué cantidad quedarse”, explica Del Río.

“Por ejemplo, si en total son 30.000 conservas y se queda con 5.000, se reanuda el remate con las 25.000 restantes y nuevamente se puja por el precio de un tarro. Así, se va estrechando el volumen de productos a rematar y podemos ir atendiendo las necesidades de empresas de distinto tamaño”, precisa el cabecilla.