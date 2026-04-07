Dengue en Isla de Pascua enciende alertas: confirman 18 casos y mantienen Alerta Amarilla activa

Durante este martes, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informó que continúa vigente la Alerta Amarilla por alteración sanitaria en las provincias de Los Andes e Isla de Pascua, debido a un brote de dengue que se mantiene bajo monitoreo.

De acuerdo con el balance entregado por la Dirección Regional de Senapred en Valparaíso, actualmente se contabilizan 18 casos confirmados de la enfermedad, sin personas hospitalizadas hasta ahora.

Además, existe un caso sospechoso en evaluación, cuyos resultados de laboratorio aún están pendientes.

La medida se encuentra activa desde el 16 de abril de 2024 y se mantendrá mientras las condiciones sanitarias lo requieran, en coordinación con las autoridades de salud.

El dengue es una enfermedad viral transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti , cuyos síntomas suelen aparecer entre cuatro y diez días después del contagio. Entre los principales signos se incluyen fiebre alta de inicio repentino, dolor de cabeza, molestias musculares y articulares, náuseas, vómitos, malestar general y erupciones cutáneas.

Desde el Ministerio de Salud recomendó vaciar recipientes como maceteros, floreros y bebederos de animales, además de mantener tapados los depósitos de agua y eliminar objetos en desuso que puedan acumular líquido.

El Aedes aegypti se caracteriza por ser un mosquito pequeño, de color oscuro y con marcas claras en su cuerpo. A diferencia de otras especies, tiene mayor actividad durante el día y suele desarrollarse en entornos urbanos o periurbanos donde hay presencia de agua limpia acumulada.