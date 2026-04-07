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Por primera vez en cinco años: la razón por la que Joaquín Niemann no jugará el Masters de Augusta

El chileno no competirá en el torneo de golf más prestigioso del mundo.

Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images / Thananuwat Srirasant

A partir de este jueves, se llevará a cabo una nueva edición del Masters de Augusta, uno de los cuatro majors y, para muchos, el torneo de golf más prestigioso del mundo.

Sin embargo, Chile lamentará una importante ausencia, ya que Joaquín Niemann no competirá en la ciudad estadounidense. El talagantino participó en el certamen durante los últimos cinco años, pero este 2026 no dirá presente.

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¿La razón? Las últimas dos veces que Niemann jugó en Augusta lo hizo a través de una invitación especial. Al competir en el LIV Golf, no acumulaba puntos para el ranking y no podía clasificar por ese criterio. Sin embargo, sus buenos resultados en otros circuitos le permitieron ser invitado.

Pero este año no ocurrió lo mismo. Pese a ser subcampeón de las últimas dos temporadas del LIV, Niemann pagó caro el complicado arranque de la actual temporada.

En los torneos que ha disputado del DP World Tour, no pasó el corte y ahora que el LIV sí entrega puntos para el ranking para los 10 mejores de cada torneo, solo en un certamen consiguió superar esa barrera.

Por eso, la invitación para Augusta no llegó y su bajo ranking (166°) tampoco le permitió meterse al certamen. De los otros majors de 2026, Niemann solo está clasificado para el PGA Championship, tras quedar octavo en la última edición. Para el US Open y The Open, deberá mejorar su rendimiento en el LIV Golf o, de lo contrario, tendrá que jugar una clasificación previa.

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