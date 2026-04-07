;

VIDEO. Máxima tensión en Irán: vecinos protegen centrales eléctricas y puentes con cadenas humanas

En tanto, el gobierno iraní distribuye pastillas de yodo a los ciudadanos ante la posibilidad de un ataque contra la central nuclear.

Juan Castillo

Máxima tensión en Irán: vecinos protegen centrales eléctricas y puentes con cadenas humanas

La tensión en Medio Oriente sumó este martes una nueva señal de alarma. Irán impulsó movilizaciones ciudadanas frente a centrales eléctricas y puentes, mientras el gobierno elevó las medidas preventivas ante la amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de atacar infraestructura clave si Teherán no reabre el estrecho de Ormuz antes del plazo fijado por Washington.

En distintas ciudades iraníes se reportaron cadenas humanas en torno a instalaciones estratégicas, una acción promovida desde el propio oficialismo.

El viceministro de Juventud, Alireza Rahimi, llamó a jóvenes, artistas y deportistas a participar en estas manifestaciones y sostuvo: “Estaremos unidos, mano a mano, para decir: atacar infraestructura pública es un crimen de guerra”. En paralelo, Trump endureció el tono y advirtió: “Toda una civilización morirá esta noche”, en medio de una presión creciente sobre el régimen iraní.

Revisa también:

ADN

Temor nuclear y alerta por el impacto global

Junto con las protestas, las autoridades iraníes comenzaron a distribuir tabletas de yodo en Bushehr, en el sur del país, ante la posibilidad de un ataque contra la central nuclear ubicada en esa zona.

Según reportó la agencia ILNA y recogió El País, la entrega se realiza en centros de salud y prioriza a la población más cercana al recinto, con el objetivo de reducir el impacto de eventuales emisiones radiactivas.

El trasfondo de esta escalada está en el estrecho de Ormuz, una vía marítima por la que transita cerca de una quinta parte del petróleo mundial en tiempos normales. La continuidad del bloqueo iraní ya ha golpeado a los mercados energéticos y ha empujado al alza los precios del crudo, con efectos potenciales sobre combustibles, transporte y costo de vida en distintos países.

Mientras tanto, organismos internacionales, expertos en derecho militar y representantes iraníes ante la ONU han advertido que un ataque deliberado contra infraestructura civil podría constituir una violación del derecho internacional.

Aunque siguen existiendo contactos indirectos para evitar una mayor escalada, el escenario sigue marcado por la incertidumbre y por el riesgo de que cualquier decisión en las próximas horas profundice el conflicto.

Contenido patrocinado

&#039;Intento ser una mejor persona...&#039;: Michelle Carvalho sorprendió en Semana Santa tras realizar importante ritual personal

'Intento ser una mejor persona...': Michelle Carvalho sorprendió en Semana Santa tras realizar importante ritual personal

“Tenemos demasiado miedo de incomodar”: Lisa Kudrow critica a las nuevas comedias y recuerda el espíritu de &#039;Friends&#039;

“Tenemos demasiado miedo de incomodar”: Lisa Kudrow critica a las nuevas comedias y recuerda el espíritu de 'Friends'

¡Atención adulto mayor! Tu Caja de Compensación entrega la tarjeta bip gratis: Revisa cómo obtener descuentos en pasaje

¡Atención adulto mayor! Tu Caja de Compensación entrega la tarjeta bip gratis: Revisa cómo obtener descuentos en pasaje

Niños de &#039;Harry Potter&#039; ganarán más de $600 millones de pesos en su primera temporada: así son sus sueldos

Niños de 'Harry Potter' ganarán más de $600 millones de pesos en su primera temporada: así son sus sueldos

Miley Cyrus se convirtió en la primera cantante en la historia en lograr este increíble récord

Miley Cyrus se convirtió en la primera cantante en la historia en lograr este increíble récord

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental al confesar que su mamá le hizo gancho con mujer 30 años mayor: &#039;La vecina te quiere bautizar...&#039;

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental al confesar que su mamá le hizo gancho con mujer 30 años mayor: 'La vecina te quiere bautizar...'

Pixies: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

Pixies: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

De la pasarela al cine: las botas Chanel que hicieron historia en El diablo viste a la moda

De la pasarela al cine: las botas Chanel que hicieron historia en El diablo viste a la moda

La reconciliación que impacta a la farándula chilena: &#039;Aparece todo curado en la casa de ella&#039;

La reconciliación que impacta a la farándula chilena: 'Aparece todo curado en la casa de ella'

Tras el último día de Semana Santa: ¿Cuál es el próximo feriado en el calendario 2026?

Tras el último día de Semana Santa: ¿Cuál es el próximo feriado en el calendario 2026?

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad