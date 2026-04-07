Llegó a tener 60 personas a cargo: chilena revela cómo consiguió hacer su práctica en Amazon

Una chilena logró algo que pocos pueden decir a los 23 años de edad: hizo su práctica nada más y nada menos que en Amazon Australia.

Se trata de Irina Richards, una joven estudiante de ingeniería civil de la Universidad Técnica Federico Santa María (USM), quien fue practicante en una sede de la empresa de origen estadounidense. En diálogo con LUN, Richards contó que buscó dónde hacer su práctica profesional en el extranjero. “Empecé a postular a empresas, sin ninguna expectativa”, relató.

No obstante, meses después de su postulación recibió un correo en donde le avisaron que quedó dentro del proceso de selección de practicantes del centro de logística BWU2, en Sidney, Australia. Tras pasar con éxito tres entrevistas, le avisaron que el 1 de diciembre comenzaba su práctica de tres meses en área manager.

“Volé la última semana de noviembre. Tengo una tía lejana en Australia, la contacté y mee quedé con ella todo el período”, señaló en el medio antes citado. Durante su primera semana como practicante estuvo en la línea de producción, luego asumió roles de gestión, en donde se encargó del ingreso al inventario digital de la planta.

Entre sus labores, tuvo que gestionar las métricas de productividad diaria, protocolos de seguridad y bienestar para un equipo de 60 personas.

“Las últimas semanas me tocó estar a cargo del turno completo; si alguien se accidentaba tenía que hacer el reporte, si los números estaban malos tenía que dar explicaciones. Había gente entrando a la empresa y me tocó inducirla. En todo eso, las habilidades blandas y la comunicación son muy importantes”, sostuvo la joven.

“Me dijeron que había aprobado mi práctica”

Tras su periodo en Amazon, Irina Richards contó: “Me dijeron que había aprobado la práctica, que mi tipo de personalidad es muy rápida, lo que en la cultura Amazon les llama la atención. Por tener esta aprobación te dan una oferta de trabajo, que significa que cuando me titule los tengo que contactar y me darían un puesto de trabajo sin tener que pasar por entrevistas”.

Según comentó la joven de 23 años, aún tiene que terminar este año y hacer la tesis, pero ya tiene claro que tras titularse quiere trabajar en el extranjero.