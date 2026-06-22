Lionel Messi se convirtió este lunes en el máximo goleador en la historia de la Copa del Mundo, luego de anotar el 1-0 parcial en la victoria de Argentina ante Austria, por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026.

Con esta nueva anotación, el astro argentino llegó a las 17 conquistas en la cita planetaria desde su debut en Alemania 2026, superando así el histórico registro de Miroslav Klose, con quien hasta hoy compartía el primer lugar de la tabla de goleadores con 16 dianas.

Más atrás en el listado aparecen otras figuras de la talla de Ronaldo Nazário (Brasil, 15 goles), Kylian Mbappé (Francia, 14 goles), Gerd Müller (Alemania, 14 goles), Just Fontaine (Francia, 13 goles) y Pelé (Brasil, 12 goles).

En el caso de Messi, ha repartido sus goles en seis Copas del Mundo: uno en 2006, cuatro en 2014, uno en 2018, siete en 2022 y cuatro en 2026, por el momento. En Sudáfrica 2010 no logró convertir.