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La U agenda operación para Octavio Rivero y aguarda por la recuperación de Aránguiz

Los azules afinan el armado de su equipo para visitar a Ñublense.

Carlos Madariaga

La U agenda operación para Octavio Rivero y aguarda por la recuperación de Aránguiz

La U agenda operación para Octavio Rivero y aguarda por la recuperación de Aránguiz / Twitter @udechile

Universidad de Chile disfruta por estos días de la tranquilidad del triunfo ante Deportes La Serena y proyecta su partido del domingo ante Ñublense.

Al respecto, una de las dudas que permanecen en el Centro Deportivo Azul es si Charles Aránguiz estará en condiciones o no de jugar.

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Si el “Príncipe” se recupera, Lucas Romero sería quien perderá su lugar en el mediocampo.

Más allá de aquella contingencia, otro dolor de cabeza a nivel médico para la U de Chile es el de Octavio Rivero.

Según información de La Voz Azul, ratificada por ADN Deportes, el exatacante de Colo Colo será operado mañana miércoles 8 de abril.

Tras ello, se espera que Octavio Rivero sea baja por al menos tres meses en la U de Chile, con lo que los azules pierden por un tiempo no menor a uno de sus refuerzos.

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