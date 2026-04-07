;

Había sido dado de alta hace poco: adulto mayor es hallado muerto con más de 40 puñaladas en su casa en Talca

El crimen quedó al descubierto cuando familiares acudieron a su vivienda. La PDI realiza diligencias en el lugar.

Ruth Cárcamo

Foto de Diario Talca

Foto de Diario Talca

Un hombre de 65 años fue encontrado sin vida al interior de su vivienda en la comuna de Talca, región del Maule, con múltiples heridas por arma blanca.

Según información preliminar, el crimen quedó al descubierto este lunes en el sector rural de Los Pequenes, luego de que familiares de la víctima acudieran al lugar para prestarle atención de salud, consignó Diario Talca.

Tras el hallazgo, dieron aviso a Carabineros, que a su vez informó al Ministerio Público, el cual instruyó diligencias a la Brigada de Homicidios y al Laboratorio de Criminalística de la PDI.

Revisa también

ADN

Más de 40 puñaladas

La fiscal Gabriela Vargas informó que la víctima “presenta diversa puñaladas, incluyendo heridas defensivas. La PDI pudo contar más de 40, entre ellas, dos que son de gran magnitud y que le habrían provocado la muerte”.

“Claramente las heridas son de carácter homicida. Aparentemente, faltarían algunas pertenencias, en particular, el teléfono celular. Podría ser un homicidio calificad o un robo con homicidio”, añadió.

Tras los peritajes, el cuerpo del adulto mayor fue derivado al Servicio Médico Legal, mientras continúan las diligencias. Según sus familiares, se encontraba en buen estado de salud tras haber recibido recientemente el alta médica por una enfermedad tratable, consignó Diario El Centro.

Contenido patrocinado

&#039;Intento ser una mejor persona...&#039;: Michelle Carvalho sorprendió en Semana Santa tras realizar importante ritual personal

'Intento ser una mejor persona...': Michelle Carvalho sorprendió en Semana Santa tras realizar importante ritual personal

“Tenemos demasiado miedo de incomodar”: Lisa Kudrow critica a las nuevas comedias y recuerda el espíritu de &#039;Friends&#039;

“Tenemos demasiado miedo de incomodar”: Lisa Kudrow critica a las nuevas comedias y recuerda el espíritu de 'Friends'

¡Atención adulto mayor! Tu Caja de Compensación entrega la tarjeta bip gratis: Revisa cómo obtener descuentos en pasaje

¡Atención adulto mayor! Tu Caja de Compensación entrega la tarjeta bip gratis: Revisa cómo obtener descuentos en pasaje

Niños de &#039;Harry Potter&#039; ganarán más de $600 millones de pesos en su primera temporada: así son sus sueldos

Niños de 'Harry Potter' ganarán más de $600 millones de pesos en su primera temporada: así son sus sueldos

Miley Cyrus se convirtió en la primera cantante en la historia en lograr este increíble récord

Miley Cyrus se convirtió en la primera cantante en la historia en lograr este increíble récord

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental al confesar que su mamá le hizo gancho con mujer 30 años mayor: &#039;La vecina te quiere bautizar...&#039;

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental al confesar que su mamá le hizo gancho con mujer 30 años mayor: 'La vecina te quiere bautizar...'

Pixies: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

Pixies: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

De la pasarela al cine: las botas Chanel que hicieron historia en El diablo viste a la moda

De la pasarela al cine: las botas Chanel que hicieron historia en El diablo viste a la moda

La reconciliación que impacta a la farándula chilena: &#039;Aparece todo curado en la casa de ella&#039;

La reconciliación que impacta a la farándula chilena: 'Aparece todo curado en la casa de ella'

Tras el último día de Semana Santa: ¿Cuál es el próximo feriado en el calendario 2026?

Tras el último día de Semana Santa: ¿Cuál es el próximo feriado en el calendario 2026?

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad