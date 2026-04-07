Había sido dado de alta hace poco: adulto mayor es hallado muerto con más de 40 puñaladas en su casa en Talca

Un hombre de 65 años fue encontrado sin vida al interior de su vivienda en la comuna de Talca, región del Maule, con múltiples heridas por arma blanca.

Según información preliminar, el crimen quedó al descubierto este lunes en el sector rural de Los Pequenes, luego de que familiares de la víctima acudieran al lugar para prestarle atención de salud , consignó Diario Talca.

Tras el hallazgo, dieron aviso a Carabineros, que a su vez informó al Ministerio Público, el cual instruyó diligencias a la Brigada de Homicidios y al Laboratorio de Criminalística de la PDI.

Más de 40 puñaladas

La fiscal Gabriela Vargas informó que la víctima “presenta diversa puñaladas, incluyendo heridas defensivas. La PDI pudo contar más de 40 , entre ellas, dos que son de gran magnitud y que le habrían provocado la muerte”.

“Claramente las heridas son de carácter homicida. Aparentemente, faltarían algunas pertenencias, en particular, el teléfono celular. Podría ser un homicidio calificad o un robo con homicidio”, añadió.