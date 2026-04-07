Gobierno anuncia decreto que podría bajar hasta 15% el precio de departamentos nuevos

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció una nueva medida que podría impactar directamente en el valor de los departamentos nuevos en Chile.

En el marco del denominado “Proyecto misceláneo”, la autoridad adelantó que esta semana propondrá un decreto que modificaría la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, con el objetivo de reducir costos en el desarrollo inmobiliario.

Según explicó, el ajuste regulatorio permitiría una baja estimada de entre 10% y 15% en los precios de las viviendas nuevas. A eso se sumaría una exención temporal del IVA en la venta y construcción por 12 meses, una fórmula que, de acuerdo con el secretario de Estado, también busca facilitar la salida del stock ya construido.

En esa línea, sostuvo: “Ustedes van a conocer esta semana un decreto muy importante que modifica la ordenanza general de urbanismo y construcción, que va a significar una reducción de los precios de departamentos nuevos del orden del 10% al 15%”.

La clave estará en si la rebaja llega realmente a las familias

El anuncio fue realizado durante el seminario de la SOFOFA “Nuevos Vientos de la Economía”, instancia en la que Quiroz defendió el paquete de medidas como una herramienta potente para reactivar el sector.

Además, explicó que el foco inmediato no solo está en el mercado futuro, sino también en las viviendas que ya fueron construidas bajo reglas más costosas. Por eso afirmó: “Cuando tú haces eso, tienes que tener una forma para poder sacar el stock actual, porque el stock actual fue construido con una maraña de regulaciones que lo hicieron ser muy caro”.

Sin embargo, desde el mundo inmobiliario y de la evaluación también surgieron advertencias. El presidente de la Unión Panamericana de Asociaciones de Evaluación, Teodosio Cayo, planteó que el principal desafío será que esa rebaja efectivamente se refleje en el precio final que pagan los compradores.

En sus palabras, “hay que tener mucho cuidado que efectivamente esta rebaja pueda ser traspasada a los compradores, porque de lo contrario, la vivienda podría seguir en el mismo valor”.

De concretarse, la medida podría transformarse en un alivio para miles de personas que hoy siguen arrendando y ven lejana la opción de acceder a una vivienda propia. Con todo, el efecto real dependerá tanto de la implementación del decreto como de la reacción del mercado.