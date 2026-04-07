El delicado momento de salud que atraviesa la hija de Gonzalo Ramírez: necesita un doble trasplante

Una compleja situación médica es la que atraviesa Antonia Paz Ramírez, hija del periodista Gonzalo Ramírez, tras darse a conocer que requiere de un doble trasplante.

La joven de 28 años, que es psicóloga de profesión, reveló por medio de su cuenta de Instagram que ha vivido 20 hospitalizaciones por descompensaciones diabéticas.

Esto último, según explicó la hija del comunicador, provocó que “tenga una neuropatía periférica ya hace años, que es una enfermedad de los nervios”. Además, relató que le diagnosticaron una falla renal.

“Me dijo la nefróloga que ya estoy en la penúltima etapa, que voy a caer pronto en diálisis y que dializándome con todas estas antecedentes de descompensación y complicaciones por la diabetes iba a durar entre 10 y 15 años máximo viva dializándome”, expresó la joven en su video.

“Yo soy dm1 (diabetes tipo 1) y tengo insuficiencia renal, por lo que estoy esperando doble trasplante de riñón y páncreas”, contó la hija del periodista de Mega en diálogo con Página 7.

Respecto a su proceso médico, Antonia Ramírez relató que se tuvo que someter a una intervención, específicamente una biopsia. “En uno de los exámenes que me pedían para el estudio de trasplante salió que tenía una lesión en el pulmón (una pelotita)”, indicó. Para seguir con el trasplante necesitaban sacársela, lo que afortunadamente tuvo un resultado favorable ya que “me pudieron sacar todo”, explicó.

“Ahora estoy recuperándome de la operación y en la lista de espera del doble trasplante, tomando muchos remedios y cosas para estabilizarme y que mi riñón aguante”, cerró.