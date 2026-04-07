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Corte de luz en Santiago este miércoles 8 de abril: Enel confirma interrupciones en 5 comunas de la RM

Revisa acá los horarios y las zonas afectadas por la interrupción del suministro.

Sebastián Escares

Corte de luz en Santiago este miércoles 8 de abril: Enel confirma interrupciones en 5 comunas de la RM

Diversos sectores de la región Metropolitana enfrentarán cortes de luz programados este miércoles 8 de abril. Así lo informó Enel, que detalló interrupciones del suministro eléctrico en cinco comunas de Santiago debido a trabajos técnicos previamente calendarizados.

Según indicó la empresa, estas suspensiones forman parte de su planificación habitual y se extenderán por varias horas dependiendo del sector.

Revisa también:

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En ese contexto, la compañía explicó que las interrupciones fueron programadas por la empresa y que se prolongarán durante distintos bloques de la jornada, por lo que el llamado es a revisar el horario específico de cada zona antes de organizar el día.

Comunas y horarios: revisa si tu sector tendrá corte este miércoles 8 de abril

  • Renca: desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas.
ADN
  • Huechuraba: desde las 13:30 horas hasta las 16:00 horas.
ADN
  • Huechuraba: desde las 09:30 horas hasta las 12:00 horas.
ADN
  • Maipú: desde las 11:00 horas hasta las 17:00 horas.
ADN
  • La Florida: desde las 09:00 horas hasta las 15:00 horas.
ADN
  • La Granja: desde las 11:00 horas hasta las 18:00 horas.
ADN

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