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Jugó con Alexis Sánchez, fue apodado el futbolista “maldito” y hoy anuncia su retiro: “Gracias a todos”

El mediocampista galés Aaron Ramsey puso fin a su carrera como futbolista profesional a los 35 años.

Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images / Nick Potts - PA Images

Aaron Ramsey, exvolante del Arsenal y capitán de la selección de Gales, anunció su retiro del fútbol profesional a los 35 años.

El mediocampista, quien fue compañero de Alexis Sánchez en el cuadro de Londres, estaba sin equipo desde el año pasado cuando dejó Pumas de México, donde jugó apenas seis partidos antes de terminar su contrato.

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“Esta no ha sido una decisión fácil. Después de mucho pensarlo, he decidido retirarme del fútbol”, señaló Ramsey a través de un comunicado publicado en sus redes sociales.

“Me gustaría empezar hablando de Gales. Ha sido un privilegio vestir esta camiseta y vivir tantos buenos momentos con ella. No hubiera sido posible sin todos los entrenadores con lo que he coincidido y con todas esas personas que me han ayudado a lo largo de los años”, añadió.

En esa línea, el ahora exfutbolista agradeció a los equipos que defendió durante su carrera, entre ellos, el mencionado Arsenal, Juventus y Cardiff City. “En segundo lugar, gracias a todos los clubes en los que he tenido la suerte de jugar. Gracias a todos los entrenadores y al personal que me han ayudado a poder vivir mi sueño y jugar al más alto nivel", afirmó.

Por último, expresó: “Y un enorme agradecimiento a mi mujer, a mis hijos y a toda mi familia. Sin ustedes a mi lado en todo momento, nada de esto habría sido posible".

La “maldición” de Ramsey

Al margen de su exitosa carrera, donde disputó un total de 548 partidos y levantó diez títulos, el nombre del galés quedó asociado a una curiosa teoría que se hizo viral durante años: la llamada “maldición de Ramsey”.

Cada vez que el volante marcaba un gol, poco tiempo después se producía la muerte de alguna figura mundial, una coincidencia que generó innumerables comentarios en redes sociales y medios.

Uno de los primeros episodios ocurrió en 2011, cuando el mediocampista anotó frente a Manchester United y al día siguiente murió Osama bin Laden tras un operativo militar estadounidense.

Otro de los personajes que murieron al poco tiempo de que el futbolista anotara fueron Whitney Houston, Eduardo Galeano, Antonio de Nigris, Paul Walker y Muammar al-Gadaffi, entre otros.

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