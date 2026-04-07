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FOTO. Carabineros detienen a tres adolescentes que ingresaron con armas a establecimiento de Temuco

El aviso del recinto permitió una rápida acción policial, interceptando a los sujetos en fuga e incautando una pistola y armas blancas tras el procedimiento.

Martín Neut

Liceo Pablo Neruda de Temuco - Armas

Liceo Pablo Neruda de Temuco - Armas

Un procedimiento de Carabineros permitió la detención de tres adolescentes que ingresaron armados al Liceo Pablo Neruda de Temuco, en la región de La Araucanía, provocando temor entre docentes y estudiantes.

El hecho se registró durante la mañana de este martes, cuando los sujetos saltaron el cierre perimetral del establecimiento mientras se realizaba una actividad interna.

Según explicó la prefecta de Cautín, coronel Ximena Valle, los individuos “amenazaron a los docentes y a la comunidad escolar con armas blancas y un arma de fuego”.

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Tras la activación de los protocolos de seguridad por parte del recinto y el aviso oportuno a Carabineros, funcionarios policiales que patrullaban el sector lograron interceptarlos cuando intentaban huir.

Tres menores detenidos con un arma de fuego

“Carabineros logró la detención de estos tres adolescentes en los momentos que estos se daban a la fuga”, precisó la oficial.

Al momento de la captura, los menores portaban un arma de fuego y dos armas blancas, las que fueron incautadas. Los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público, a la espera de la resolución judicial.

El episodio vuelve a tensionar el debate sobre la seguridad en establecimientos educacionales, en un contexto marcado por hechos recientes de violencia escolar en distintas zonas del país.

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