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Sistema frontal en Chile: este es el “día clave” en que habrá mayor intensidad de lluvias en el país

Nuevos sistemas frontales podrían reactivar las lluvias en el país. Revisa acá el pronóstico del tiempo para la semana.

Juan Castillo

Sistema frontal en Chile: este es el “día clave” en que habrá mayor intensidad de lluvias en el país

Sistema frontal en Chile: este es el “día clave” en que habrá mayor intensidad de lluvias en el país / PhotoMet

La Patagonia chilena enfrentará en los próximos días un escenario climático poco habitual para esta época, con temperaturas por sobre lo normal entre Aysén y Magallanes, en un patrón que rompe con la imagen clásica de frío intenso en el extremo sur del país.

Aunque la actividad atmosférica seguirá concentrada en esa zona, el comportamiento del tiempo mostrará contrastes marcados entre estabilidad relativa y el posterior regreso de las precipitaciones.

En lo inmediato, las lluvias se concentrarán principalmente en Magallanes, donde el paso de bandas frontales dejará precipitaciones y episodios de viento, especialmente entre lunes y martes.

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Más allá de ese pulso inicial, el avance de nuevos sistemas quedará limitado por la presencia de una cuña anticiclónica, que mantendrá las precipitaciones más débiles y acotadas, sobre todo en sectores insulares del sur magallánico.

Nuevos sistemas frontales generarían lluvias hacia el fin de semana

Pese a esa pausa parcial, el extremo austral seguirá siendo durante estos días la zona con mayor actividad meteorológica del país. El cambio más relevante, eso sí, comenzaría a notarse a partir del jueves 9 de abril, cuando el debilitamiento del anticiclón permitiría el ingreso de nuevos sistemas frontales sobre la Patagonia.

Según consigna Meteored, ese nuevo escenario podría reactivar las precipitaciones en Aysén y Magallanes, con lluvias que incluso tendrían la posibilidad de avanzar hacia el norte durante las jornadas siguientes.

De concretarse esa evolución, el retorno de las precipitaciones también podría sentirse en la zona sur, especialmente entre las regiones del Biobío y Los Lagos, justo hacia el próximo fin de semana.

Más al norte, en paralelo, comenzará a configurarse una baja segregada desde el viernes 10 de abril. Ese sistema afectaría al norte chico y a parte del centro norte del país, abriendo la opción de un descenso térmico, aumento de nubosidad e incluso precipitaciones en sectores precordilleranos y cordilleranos.

Así, el panorama meteorológico se perfila con dos señales claras: por un lado, una Patagonia más templada de lo habitual en el arranque del período; por otro, un cambio de patrón que podría devolver la lluvia a varias zonas del sur y sumar inestabilidad también en áreas del norte chico.

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