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Artemis II entra en su fase decisiva: dónde y a qué hora ver en Chile el histórico sobrevuelo lunar este lunes

La misión despegó el miércoles con cuatro astronautas y su sobrevuelo será emitido en diversas plataformas, ampliando su alcance a nivel mundial.

Ruth Cárcamo

Foto: extraída de X @NASA

Foto: extraída de X @NASA

El sobrevuelo lunar de Artemis II, el primer viaje de la humanidad a la Luna desde 1972, se transmitirá en vivo este lunes, marcando un hecho inédito.

El cohete de la misión despegó el pasado miércoles con cuatro astronautas a bordo, y se espera que durante esta jornada inicien la fase final previo a su vuelo alrededor de la Luna, informó la NASA.

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¿A qué hora y dónde se transmitirá el sobrevuelo lunar de Artemis II?

La cobertura comenzará a las 13:00 horas en Chile continental y a las 14:00 en las regiones de Aysén y Magallanes, lo que permitirá seguir en tiempo real uno de los hitos más relevantes del regreso humano a la órbita lunar.

La transmisión se realizará en conjunto con la NASA y estará disponible en plataformas como YouTube, NASA+, Netflix, Amazon Prime, Apple TV, Hulu, Peacock, HBO Max y Roku, ampliando el alcance global de la misión.

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