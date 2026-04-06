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Nadie lo vio venir: el inesperado mensaje de Aldo Duque contra el Presidente Kast que sorprendió a las redes

A través de su cuenta personal de X, el abogado y comentarista político comentarista político, Aldo Duque, criticó los dichos del mandatario.

Nicolás Lara Córdova

Nadie lo vio venir: el inesperado mensaje de Aldo Duque contra el Presidente Kast que sorprendió a las redes

Este lunes el Presidente José Antonio Kast y su par argentino, Javier Milei, se reunieron en la Casa Rosada donde fijaron las prioridades de la relación bilateral entre ambos países.

En medio de la reunión, el mandatario chileno respaldó los reclamos de soberanía de Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y sus espacios marítimos circundantes.

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Este punto no pasó desapercibido y fue cuestionado por el abogado Aldo Duque a través de su cuenta de X.

“Espero que el Presidente Kast haya consultado a la Armada de Chile antes de señalar, en Argentina y el marco de una visita oficial, que reivindicaba el reclamo de Argentina sobre las Islas Malvinas (lo que me parece muy bien) pero también se refirió a las Islas Sandwich del Sur y sus espacios marítimos circundantes”, comenzó escribiendo.

República Argentina presentó ante la comisión de límites de la Plataforma Continental una solicitud para extender su límite más allá de las 200 millas náuticas basándose en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar“, explicó Aldo Duque.

El abogado continuó dando su punto de vista indicando que de esta manera el país trasandino empuja su proyección continental hacia el sur y suroeste “superponiéndose sobre espacios que Chile considera propios o de interés y afecta la proyección marítima chilena desde el Territorio Antártico Chileno y las Islas Diego Ramírez”.

“Me parece un tema de la mayor trascendencia para el futuro pues este tipo de situaciones o se dejan claro desde un comienzo o significa que te ganaste un conflicto que bien sabemos, como ocurrió con Perú en el norte, pueden terminar en una Corte Internacional que resuelva cualquier cosa”, cerró.

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