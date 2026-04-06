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Rodrigo Rojas Vade declara ante la PDI por presunto secuestro ocurrido en marzo

La diligencia se extendió por más de tres horas y contempla revisión de cámaras, análisis de objetos y testimonios clave en el caso.

Martín Neut

Richard Jimenez

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El exconvencional Rodrigo Rojas Vade se presentó este lunes ante la Brigada Antisecuestros de la PDI para entregar su declaración sobre el incidente ocurrido el 11 de marzo.

La diligencia, que duró más de tres horas, se realizó en compañía de su madre y fue considerada clave para esclarecer los hechos.

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Rojas Vade fue encontrado inconsciente junto a la Ruta 78, con lesiones en la cabeza, manos amarradas y mensajes políticos escritos en sus brazos, como viva Kast” y “no+zurdos”. Durante su hospitalización en el Hospital San Juan de Dios, aseguró no recordar lo sucedido.

Sospechan de una puesta en escena

Aunque al inicio se investigó como secuestro, la hipótesis ha perdido fuerza y ahora se considera una posible puesta en escena.

Entre los indicios están un peritaje caligráfico, coincidencias de las amarras con objetos de su domicilio y un plumón en su vehículo que podría haber servido para escribir los mensajes.

La PDI sigue revisando cámaras, llamadas, movimientos bancarios y testimonios, mientras indaga también el estado de salud al ingresar al hospital, que podría relacionarse con consumo de sustancias.

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