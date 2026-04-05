Este domingo por la noche, la Universidad de Chile reafirmó lo sucedido hace algunos días en La Florida, y armó otra fiesta, ahora en el Estadio Nacional: golearon a Deportes La Serena por la Liga de Primera.

Tras el encuentro, uno de los primeros en analizar la contundente victoria fue Eduardo Vargas, una de las figuras azules en Ñuñoa: “esto es un esfuerzo de equipo, fue un primer tiempo muy malo, pero en el segundo lo pudimos dar vuelta”, partió diciendo.

En conversación con TNT Sports, el ariete agregó que “estábamos con esa espinita de poder ganar en casa, esto nos trae más confianza para el día a día, y en los entrenamientos que lo estamos haciendo muy bien”, esgrimió.

Sobre las primeras semanas de Fernando Gago como DT azul, indicó tajante que “cambiamos el chip, lo que pasó con el entrenador pasado (Meneghini) quedó atrás, pero lo estamos sacando adelante todos juntos”, dijo Vargas.

En el cierre, volvió a mostrar contento por su regreso a la U: “feliz, que más te puedo decir, feliz de estar de vuelta”, finalizó uno de los goleadores históricos de La Roja.