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La U define el futuro de una de sus figuras en el inicio de la era Gago: acuerdo cerrado

Ignacio Vásquez, quien se ha transformado en una pieza clave para el técnico argentino, firmó su renovación con los azules.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Uno de los jugadores que vive un verdadero renacer en Universidad de Chile es Ignacio Vásquez. El joven atacante, de 19 años, se ha transformado en una pieza clave del esquema de Fernando Gago, siendo titular en los tres partidos que el técnico argentino ha dirigido desde su llegada al cuadro azul.

En la goleada por 4-0 sobre Deportes La Serena, el extremo volvió a ser determinante al aportar una asistencia a Fabián Hormazábal en el primer gol. Con esto, firmó su segunda asistencia de la temporada y ya comienza a dejar atrás su amargo 2025, en el que apenas disputó cuatro encuentros oficiales.

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Pero el gran rendimiento de Vásquez no solo ha sido valorado por el cuerpo técnico de Gago, sino que también por la dirigencia de Azul Azul. Prueba de ello es que el jugador ya firmó la renovación de su contrato, que finalizaba al término de este 2026.

Así lo confirmó el propio futbolista tras el triunfo sobre La Serena. “Sí, ya firmé mi renovación. Estoy con mucha confianza. El equipo, mis compañeros y el cuerpo técnico me la han dado, así que hay que seguir y voy a seguir intentando que salga el gol, sobre todo", confesó a los medios en la zona mixta del Estadio Nacional.

Aunque el delantero no quiso detallar por cuántos años extendió su vínculo, ADN Deportes supo que renovó su contrato por dos temporadas más, asegurando su continuidad en Universidad de Chile hasta, al menos, 2028.

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