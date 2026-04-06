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Irán planta cara a Estados Unidos: El plan de 10 puntos con el que responden al ultimátum de Trump

Desde Teherán condicionan la propuesta de tregua y buscan un cese al fuego permanente.

José Campillay

Getty Images

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En un nuevo capítulo de la guerra que sacude a Medio Oriente, el Gobierno de Irán formalizó este lunes su rechazo a la hoja de ruta de paz planteada por Estados Unidos.

A través de la agencia oficial Irna, las autoridades iraníes confirmaron que no aceptarán una pausa transitoria de 45 días en los combates, exigiendo, en su lugar, un compromiso que garantice el término definitivo de las escaladas ofensivas en la región.

La respuesta de Teherán fue canalizada a través de Pakistán, país que actúa como mediador en el conflicto. El documento iraní se estructura en un decálogo de exigencias que busca ir más allá de un simple silencio de las armas.

Entre los diez puntos presentados, destacan la creación de un protocolo de navegación segura por el estrecho de Ormuz, el fin de las sanciones económicas internacionales y un plan de reconstrucción para el país tras los severos daños estructurales causados por las incursiones de las fuerzas estadounidenses e israelíes.

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El ultimátum de la Casa Blanca

Tras 38 días de enfrentamientos, marcados por el lanzamiento de misiles iraníes contra diversos puntos estratégicos en la región, la vía diplomática parece encontrar un muro de desconfianza.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió al documento durante un evento de Pascua en la Casa Blanca, reconociendo el movimiento de Teherán pero calificándolo como insuficiente para las pretensiones de su administración.

“Hicieron una propuesta, y es una propuesta importante. Es un paso importante. Pero no es suficiente”, sentenció el mandatario ante la prensa.

Además, enfatizó en que el plazo para que Irán garantice el libre tránsito por el estrecho de Ormuz expira el martes por la noche.

De no concretarse un acuerdo bajo los términos de Washington, la Casa Blanca ha advertido que los objetivos militares se ampliarán hacia la infraestructura civil crítica, incluyendo centrales eléctricas y puentes.

Postura de Teherán

Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán se mantienen firmes: Esmaeil Baghaei aclaró este lunes que la presentación de sus diez puntos no debe leerse como una claudicación ante la presión extranjera ni ante la ofensiva denominada Operación Furia Épica, la cual sigue en curso según fuentes oficiales de EE. UU..

El portavoz subrayó que la postura de su oficina es un ejercicio de soberanía y no una señal de debilidad. Según indicó, las condiciones planteadas por Teherán “no deben interpretarse como una señal de compromiso, sino como un reflejo de la confianza del país en la defensa de sus intereses”.

Asimismo, Baghaei recordó que propuestas anteriores emanadas desde Washington, como el plan de 15 puntos, fueron descartadas por el Gobierno iraní al ser consideradas “excesivas”.

Mientras el plazo de Trump se agota, la comunidad internacional observa con cautela si este intercambio de propuestas logrará detener una guerra que ya amenaza con reconfigurar permanentemente la estabilidad energética y política del estrecho de Ormuz.

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