Trump advierte que Irán podría ser “eliminado” la noche de este martes si no reabre el estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este lunes que Irán podría ser “eliminado” el martes por la noche al expirar el plazo que impuso para que Teherán reabra el estrecho de Ormuz.

“Todo el país podría ser eliminado en una sola noche , y esa noche podría muy bien ser la de mañana (martes)”, dijo el Mandatario en una rueda de prensa.

La declaración se da en el marco de un ultimátum que expira este martes, plazo límite para que Irán reabra la vía fluvial clave del estrecho de Ormuz si quiere evitar ataques a sus infraestructuras energéticas.