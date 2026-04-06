¿Cuáles son las cuadras más lindas del centro de Santiago? Experto en patrimonio elige sus tres favoritas

Mario Cavalla es uno de los chilenos que más sabe del centro de Santiago y su patrimonio. Este Ciudadano a Pata, nombre de la sección que tiene en ADN, lleva décadas recorriendo las calles del centro de la capital de Chile.

Lo mejor es que no se guarda sus conocimientos: en Santiago a Pata ofrece recorridos patrimoniales, donde cuenta los secretos de calles, barrios y edificios. Este sábado 11 de abril inaugurará un nuevo tour por Providencia. “Arquitectura, historia, anécdotas y mucho más en este nuevo recorrido por Santiago y siempre a pie”, es la promesa.

Luego de tanto aplanar calles, Mario es una voz autorizada para orientar a los que quieran conocer más del centro de la capital. En conversación con ADN.cl, eligió las tres cuadras del casco históricos que considera más lindas.

A continuación, sus elegidas en primera persona.

¿Qué tiene Compañía que la hace única?

“La primera cuadra que yo destacaría es la que tiene como eje central Compañía entre Bandera y Morandé. ¿Por qué la destaco? Porque todo lo que mira hacia una gran explanada está llena de edificios con mucha tradición, mucha historia. Es de los pocos lugares en Santiago tan bien conservados que podemos encontrar hasta tres edificaciones del siglo XIX. Eso es una rareza, que lo hace ya muy especial".

“La más impactante de todas, que es el Palacio Tribunales de Justicia, que en el fondo fue un reemplazo al antiguo Palacio Tribunales donde estaba antiguamente la Real Aduana. Este edificio que es de la década del 30′ del siglo pasado se caracteriza porque tiene una fachada muy imponente y que interiormente todavía es mucho más bello. También está el antiguo edificio del Mercurio, hoy día convertido en el Espacio M, un centro comercial, que mantiene muy bien conservada la fachada".

Sebastian Beltran Gaete Ampliar

“Desde luego está el edificio del Congreso, que es de 1892 y que acogió todo el poder legislativo hasta 1973. Es un edificio bellísimo con unos jardines envidiables y una arquitectura interior francesa. Y cierro con la construcción más antigua de todas, que es donde funciona hoy día el Museo de Arte Precolombino, que fue la antigua Real Aduana y que es edificio de comienzo del siglo XIX. Al verla de frente uno puede dimensionar lo importante y prominente que fue en su tiempo".

“Todos estos edificios importantes miran hacia una esplanada y eso le da una dimensión arquitectónica y urbanística tremenda, especialmente en la noche cuando se ilumina”.

Agustinas, más que el Teatro Municipal

“Destacaría también como otra cuadra muy bonita es la cuadra de Agustinas, que va entre San Antonio y MacIver. El habitante más antiguo de toda esa zona que es el Teatro Municipal que es del 1857 y que a pesar que ha tenido hartos tropiezos en el camino, continúa de pie y con una impronta bastante cercana a la original y es nuestra casa de ópera, es nuestro refugio cultural por excelencia dentro del casco histórico del centro de Santiago.

“Luego tenemos también el edificio de la Sociedad Nacional de Agricultura que está al ladito del municipal, separado solamente por el pasaje Tenderini. Al frente está el bello Palacio Subercaseaux que acoge al Club de Oficiales de la Fuerza Aérea y que también se abre solamente para el Día del Patrimonio. Vale la pena darse una vuelta por ahí“.

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“Frente al Municipal hay una plazoleta con una escultura preciosa también ahí en la cuadra de Arturo Dresco, argentino, que fue un regalo que le hizo la Embajada Argentina por el Centenario en 1910 y se mantiene en estupendas condiciones. Lo mismo que la estatua de Patricio Mekis, destacado alcalde chileno de la segunda mitad de la década del 70 del siglo pasado”.

La plaza de la Constitución y sus alrededores

“La tercera cuadra que me gusta mucho dentro de este podio es Agustinas pero entre Morandé y Teatinos. Se convierte en una manzana: tomando el eje, mirando de norte a sur, lo primero que nos encontramos es el Palacio de la Moneda en toda su dimensión. Precioso edificio de referencia, que ya es un regalo de la vista poder mirarlo de frente desde Agustinas".

VICTOR HUENANTE Ampliar

“Calle Agustinas tiene también como gran habitante el edificio donde funcionaban las instalaciones del diario La Nación. Hacia su derecha está el edificio del Ministerio de Relaciones Exteriores que antiguamente fue el Hotel Carrera y, a su lado, está el edificio del Ministerio de Hacienda. Por el lado izquierdo, mirando hacia La Moneda, tomamos la esquina del Banco Central e inmediatamente también tenemos ahí el edificio del Ministerio de Justicia (que es Art Deco) que era el edificio del Seguro Obrero. En la esquina de enfrente está la Gobernación, que fue el edificio del diario Ilustrado”.

Como resumen, Cavalla destaca que “esas tres cuadras son icónicas, muy bonitas y de noche quedan bellamente iluminadas” y entrega un bonus track. “Huérfanos tiene lo suyo. La esquina con Estado es bonita, porque está el edificio Oberpaur”, remata.