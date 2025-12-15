;

Es experto en patrimonio urbano y recomienda el barrio que sí o sí debes visitar este verano en la Región Metropolitana

En conversación con Radio ADN, el Ciudadano a Pata, Mario Cavalla, destacó la recuperación del casco histórico y apuntó a Yungay, Lastarria y a otro histórico barrio como los sectores que concentrarán la mayor actividad.

Cristóbal Álvarez

04 DE NOVIEMBRE 2023/PROVIDENCIAFOTO: FRANCISCO VICENCIO/AGENCIA UNO

04 DE NOVIEMBRE 2023/PROVIDENCIA FOTO: FRANCISCO VICENCIO/AGENCIA UNO / Francisco Vicencio Salinas

Con el verano a la vuelta de la esquina, muchos ya se preguntan qué barrios de Santiago vale la pena recorrer. Para resolver esa duda, en Radio ADN conversamos con el Ciudadano a Pata, Mario Cavalla, quien compartió sus mejores recomendaciones para disfrutar la ciudad durante esta temporada.

Según dijo a ADN.cl, el trabajo de recuperación del casco histórico ha vuelto a “normalizar” las visitas del público a zonas clave y comerciales de Santiago.

“Yo creo que ha habido una mejoría con el tiempo. Hubo un paréntesis durante el estallido social y la pandemia: hubo abandono y mucho vandalismo. Pero ya superada esa etapa, los barrios patrimoniales que se visitan habitualmente tienen buena salud”, señaló.

Los imperdibles del verano

Al ser consultado por los barrios más recomendables para recorrer en temporada estival, Cavalla apuntó a tres sectores:

  • Barrio Yungay

“Siempre recomiendo el Barrio Yungay, porque durante el día se puede caminar con bastante tranquilidad. Es un barrio con aceras despejadas, sin mucho tráfico, y todavía está a escala humana. Cuando digo “escala humana”, me refiero a que no está lleno de edificios, no circula tanta gente y no se siente la vorágine del centro o de sectores como Franklin. El tránsito peatonal es tranquilo. Yungay ha progresado desde ese punto de vista. Tiene temas de seguridad, sí, pero durante el día en general es bastante tranquilo. Además, ha crecido la oferta gastronómica y patrimonial, y existe una junta de vecinos muy organizada, a la que le importa vestir y cuidar su barrio”, recomendó.

  • Barrio Lastarria

“El Barrio Lastarria también hace un buen trabajo. Es un barrio que se mantiene bien durante todo el año, con peaks en verano y los fines de semana. Tiene un flujo constante de visitantes y un muy buen estado de conservación. Es casi un modelo, porque recibe a personas que gastan, que se quedan, que pernoctan. Eso genera un entorno grato y cuidado. Su entorno inmediato también funciona de manera similar”, detalló.

  • Barrio Italia

“Barrio Italia es uno de los sectores que más ha avanzado en los últimos años. Antes era un barrio de fin de semana y hoy es un barrio de concurrencia permanente durante toda la semana. Eso se explica, entre otras cosas, por la apertura de Factoría Italia, que generó un polo muy interesante. Hay supermercados, servicios y una oferta que se amplió mucho. El único problema que aún se trabaja es el tema del estacionamiento, pero el crecimiento ha sido enorme. La gran transformación fue la de la ex Sombrerería Girardi, que durante años estuvo abandonada. Hoy ya no es solo un polo gastronómico: tiene espacios de cowork, y se proyecta como futuro centro cultural. Es, sin duda, uno de los hitos más importantes de los últimos años”, destacó.

Entonces, ¿Qué barrio “se va a ganar el año”?

Para el experto, la respuesta es clara: “Barrio Italia, sin duda. Cada vez entrega más servicios y marcas importantes se han ido para allá. Tiene conectividad, seguridad, belleza urbana… le gusta al extranjero y al chileno”.

Sin embargo, destacó otro punto neurálgico de la capital. “Como segundo polo en expansión destacó el corredor Providencia–Tobalaba, dinamizado por la apertura del Mercado Urbano Tobalaba (MUT): “Antes solo estaba el Costanera Center; ahora tienes un ecosistema urbano con movimiento económico y cultural constante”, señaló.

Además, para cerrar, el comunicador dejó una recomendación práctica para una cerveza por la tarde: “El Bar Valdivia, en la Plaza Valdivia, llegando a Bilbao. Tiene buena coctelería, es cómodo y siempre tiene onda”, cerró.

