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“Creo que puede ir muy bien”: Nicolás Massú sorprende con su nuevo negocio fuera del tenis

El extenista chileno realizó hace unos días el lanzamiento de su nuevo emprendimiento.

Sebastián Escares

“Creo que puede ir muy bien”: Nicolás Massú sorprende con su nuevo negocio fuera del tenis

El actual capitán del equipo chileno de Copa Davis, Nicolás Massú, anunció recientemente su nueva faceta fuera de las canchas de tenis.

Hace menos de un mes el extenista dejó de entrenar al polaco Hubert Hurkacz (74° del ranking ATP) y hace unos días confirmó su ingreso a un nuevo negocio: al de los vinos.

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El doble medallista olímpico en Atenas 2004 lanzó “Podio Dorado”, el blend que marca su ingreso al negocio del vino, el cual nació de su sociedad con Viña Puntí Ferrer.

El ingreso de Nicolás Massú al negocio del vino

Según señaló El Mercurio, el lanzamiento del vino de Massú se materializó luego de dos años de conversaciones iniciadas por Andrés Puntí, gerente de finanzas de la viña, con Stefano Massú, hermano del extenista.

“A lo largo de la carrera de Nico llegaron muchas propuestas de hacer algo con vino, pero no quiso involucrarse mientras estaba activo, pero ahora que está como entrenador pasa un poco más de tiempo en Chile y eso permitió que pudiera sumarse a este proyecto”, señaló Stefano Massú al medio antes citado.

Por su parte, Nicolás Massú manifestó: “Si me involucro en algo como ahora es porque me informo y estudio muy bien la propuesta”.

Creo que puede ir muy bien en el futuro y crecer juntos”, comentó el actual capitán del equipo chileno de Copa Davis.

Por otro lado, según informó el mismo medio, el extenista pretende que el 10% de las utilidades que se generen con el “Podio Dorado” será destinado a una fundación ligada al mundo del tenis.

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