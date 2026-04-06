Jugó en Chile y hoy enfrenta el mayor escándalo de su carrera: lo acusan de deber más de $10 millones

Carlos Fernando Navarro Montoya, histórico exarquero de Boca Juniors y que defendió la camiseta de Deportes Concepción en 2001, enfrenta una denuncia judicial por el presunto delito de estafa en la ciudad de Tandil, en Argentina.

El otrora portero, de 50 años, fue denunciado por los dueños de un restaurante local llamado Antares, quienes lo acusan de haber dejado una millonaria por consumos impagos durante el período en que el exfutbolista ejerció como director técnico de Santamarina.

Según los antecedentes presentados ante la fiscalía, la deuda acumulada por el “Mono” asciende a los 10 millones de pesos argentinos. Los denunciantes sostienen que el exguardameta asistía con regularidad al local, pero evitaba el pago de las facturas aprovechando su relevancia pública en la zona.

La administración del local gastronómico detalló que el periodo de impagos se extendió por varios meses. De hecho, para respaldar la acusación, el denunciante presentó los comprobantes de cada una de las comidas realizadas.

Tras intentar resolver la situación de manera privada, los dueños del recinto optaron por la vía penal ante la falta de respuestas y la nula voluntad de pago manifestada por el imputado, quien reconoció la existencia de la deuda, pero trasladó la responsabilidad al club Santamarina.

Según la versión de Navarro Montoya, fue el propio club quien debía hacerse cargo del pago al restaurante y tampoco cumplió con sus obligaciones hacia él. “Está claro que el club no pagó. No solo no le pagó al restaurante, sino que no me pagó a mí ni a mi cuerpo técnico. Estamos en litigio”, aseguró.

Por ahora, la causa seguirá su curso y la justicia argentina deberá determinar quién tiene razón, en un conflicto que involucra al exportero de Deportes Concepción y al último equipo al que dirigió en su carrera como entrenador.