Assadi advierte sobre su condición física: “Sigue la molestia, pero...”

En coincidencia con el buen momento de la U de Chile, que ganó tanto en Copa de la Liga como en Liga de Primera, Lucas Assadi ha vuelto a tener acción.

El volante nacional se ha ido recuperando del esguince de tobillo izquierdo que sufrió contra Deportes Limache y ayer domingo, contra Deportes La Serena, aportó con una asistencia para el 4-0, jugando de extremo izquierdo.

“Me siento bien en esa posición. La estoy entrenando bastante durante la semana. Es algo que no había estado muy acostumbrado a entrenar, pero me he sentido bien. El equipo está jugando muy bien, sobre todo el segundo tiempo de ahora”, aseguró Assadi en diálogo con “Todos somos Técnicos” de TNT Sports, reconociendo no sentirse al 100% físicamente del tobillo.

“La verdad es que me molesta bastante. He tenido que hacer trabajo harto preventivo antes de entrenar, porque si no lo hago me duele mucho entrenando. Sigue la molestia, pero con un buen vendaje se pasa un poquito“, explicó, aunque también reconoció el trabajo físico que le ha permitido destacar en las últimas temporadas.

“Yo entreno aparte de lo que hago en la U, con Matías Covarrubias (preparador físico). Él me ayuda mucho en eso, es lo que le pido en realidad, mejorar la velocidad, la potencia. Creo que él me ayuda demasiado y se nota dentro del campo de juego, sobre todo en los metros finales”, cerró Lucas Assadi, expectante de recuperar la titularidad el fin de semana, cuando los azules visiten a Ñublense por la novena fecha de la Liga de Primera.