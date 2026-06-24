Colo Colo enfrenta a O’Higgins por la Copa Chile 2026: cuándo juegan, horario y quién transmite por TV / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

En medio de la disputa de la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026, el fútbol chileno tendrá la reanudación de la fase de grupos de Copa Chile.

En este caso, se trata de los partidos pendientes de la primera fecha del torneo, con cruces entre elencos de la Liga de Primera.

Uno de ellos lo protagonizará Colo Colo, que tras imponerse de visita a Deportes Recoleta, buscará su primer triunfo como local midiéndose ante O’Higgins, que viene de empatar con Unión Española.

¿Cuándo y a qué hora juegan Colo Colo y O’Higgins por la Copa Chile?

El partido del “Cacique” ante el “Capo de Provincia” se jugará este jueves 25 de junio a las 19:30 horas en el Estadio Monumental.

¿Dónde y cómo ver en vivo el partido entre Colo Colo y O’Higgins?

El partido entre albos y celestes lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En tanto, por TV, este juego se podrá observar a través de TNT Sports Premium y en la plataforma HBO Max.

Jueves 25 de junio

19:30 horas | Colo Colo vs. O’Higgins | Monumental