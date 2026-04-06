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Multicampeón con la U se convierte en el fichaje estrella de un club del fútbol amateur

Desde el club señalaron que se trata de “una incorporación que trasciende lo meramente deportivo”.

Daniel Ramírez

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Getty Images / Franco Moreno

Club Nortino, equipo del fútbol amateur de Antofagasta, sorprendió a sus seguidores tras anunciar como nuevo refuerzo a un multicampeón con Universidad de Chile. Se trata de Paulo Magalhães.

“El destacado multicampeón del fútbol chileno y monarca de la Copa Sudamericana se suma a nuestra institución en la Serie +35″, informó el cuadro antofagastino en sus redes sociales.

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“Su formación en esta tierra y su consolidación como referente del profesionalismo nacional e internacional lo convierten en una incorporación que trasciende lo meramente deportivo”, agregó el conjunto norteño.

Durante 2025, el experimentado lateral de 36 años vistió los colores de Deportes Rengo en la Segunda División Profesional.

Tras jugar varias temporadas en el profesionalismo, donde defendió las camisetas de Colo Colo, la U, Deportes Antofagasta, O’Higgins, entre otros equipos, Paulo Magalhães vivirá este año un nuevo desafío en el fútbol amateur del norte del país.

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