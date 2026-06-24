“Barbie” llega por primera vez a la televisión abierta de Chile: cuándo y dónde ver el fenómeno cinematográfico

Una de las películas más exitosas de los últimos años finalmente aterriza en la televisión abierta chilena.

Este sábado 27 de junio, en plena temporada de vacaciones de invierno, TVN emitirá por primera vez Barbie, la cinta protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling que se convirtió en un fenómeno mundial tras su estreno en cines.

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La producción dirigida por Greta Gerwig será exhibida en horario prime, a partir de las 22:45 horas, marcando su debut en señal abierta luego de arrasar en la taquilla internacional y transformarse en uno de los mayores éxitos cinematográficos de 2023.

La historia sigue a Barbie y Ken en un viaje que los lleva desde Barbieland al mundo real, donde ambos enfrentan desafíos que ponen a prueba sus certezas sobre la identidad, los roles sociales y el sentido de pertenencia. La película superó los 1.400 millones de dólares en recaudación global y generó un amplio impacto cultural en distintos países.

La emisión de Barbie será el cierre de una programación especial preparada por TVN para este sábado. La jornada comenzará a las 15:30 horas con la película Madagascar, seguida a las 17:15 horas por Madagascar: Escape 2 Africa.

Más tarde, a las 19:00 horas, el canal exhibirá A Dog’s Purpose, cinta familiar que relata la historia de un perro que atraviesa distintas vidas mientras busca el propósito de su existencia.