Día de la Conductora: crece la presencia femenina al volante y cambia el transporte en Chile

El Día Internacional de la Conductora se conmemora cada 24 de junio como una fecha para visibilizar el rol de las mujeres en la conducción y en el transporte, un sector históricamente masculinizado.

La jornada busca reconocer su participación creciente en la movilidad urbana, además de relevar los desafíos que enfrentan en materia de seguridad, acceso a oportunidades laborales y autonomía económica.

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En Chile, la conmemoración llega en medio de un aumento sostenido de mujeres que han optado por conducir como actividad laboral o complementaria de ingresos. En el caso de la plataforma de movilidad DiDi, las cifras muestran un crecimiento cercano al 370% en el número de conductoras activas desde 2021 a la fecha.

Actualmente, las mujeres representan alrededor del 9% del total de conductores activos en la aplicación en el país. Si bien la proporción se ha mantenido estable desde 2024, el aumento en términos absolutos refleja una mayor incorporación femenina al rubro en los últimos años.

Durante 2025, además, 4 de cada 10 conductoras utilizaron la herramienta DiDi Mujer, función que permite recibir solicitudes exclusivamente de pasajeras. En ese mismo periodo se realizaron más de 6,5 millones de viajes bajo esta modalidad en Chile, consolidando su uso dentro de la plataforma.

La experiencia de las conductoras también da cuenta de estos cambios. “Es rico poder tener tiempo para hacer las cosas que a una le gustan y, al mismo tiempo, organizarse para generar ingresos”, relata Francisca Escudero, quien lleva seis años trabajando con la aplicación y ha realizado más de 18 mil viajes.

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La conductora explica que comenzó a manejar para complementar ingresos, pero con el tiempo la actividad se transformó en una fuente estable de trabajo. También destaca la flexibilidad de horarios y la sensación de seguridad como factores relevantes en su decisión de mantenerse en la plataforma.

El crecimiento de mujeres conductoras coincide con un escenario laboral complejo, marcado por un aumento del desempleo femenino, que según el INE llegó al 10,5% recientemente, lo que ha impulsado la búsqueda de alternativas de ingresos.