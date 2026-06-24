GTA 6: precios oficiales confirmados para PS5 y Xbox Series X|S, edición estándar y Ultimate

Grand Theft Auto VI ya tiene precios oficiales confirmados para PlayStation 5 y Xbox Series X|S, despejando una de las dudas más repetidas entre los fanáticos del esperado videojuego.

La edición estándar de GTA 6 costará US$79.99, mientras que la Ultimate Edition, que incluye contenido extra, tendrá un valor de US$99.99.

El nuevo título de Rockstar Games se sitúa levemente por encima del precio tradicional de varios lanzamientos AAA, que durante años rondó los US$69.99.

La edición estándar será la puerta de entrada al nuevo capítulo de la saga, que volverá a llevar a los jugadores a Vice City, dentro del estado ficticio de Leonida. La historia estará protagonizada por Jason y Lucia, dupla central de una trama criminal que ha sido uno de los principales focos de los avances oficiales.

La Ultimate Edition, en tanto, sumará contenido adicional asociado a la historia de sus protagonistas. Entre los extras confirmados figuran vehículos, armas y vestuario exclusivo. Desde el estudio aclararon que el contenido se irá desplegando “a lo largo de la historia (...) descubriendo nuevos artículos en cada capítulo”.

Además, quienes realicen la compra anticipada antes del 20 de noviembre recibirán el Vintage Vice City Pack, un paquete con beneficios inspirados en la estética clásica de la ciudad. Ahí existirán varios guiños al título de 2002 que salió originalmente en PS2.

En el caso de las compras digitales, también se incluirá un mes de acceso a GTA+, el programa de suscripción mensual para jugadores de GTA Online que ofrece distintas recompensas por poco más de US$7.00.

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¿Cuándo sale GTA 6 y en qué fecha es la precarga?

Grand Theft Auto VI mantiene su lanzamiento previsto para el 19 de noviembre de 2026, luego de varios meses de expectativa y cambios en el calendario. Las reservas comenzarán el este jueves 25 de junio a la medianoche, mientras que la precarga estará disponible desde el 12 de noviembre, una semana antes de su estreno oficial.