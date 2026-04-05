Triunfazo y clasificación: Cristian Garin le da buenas noticias al tenis chileno / ADRIAN DENNIS

Cristian Garin (100°) concretó este domingo su clasificación al cuadro principal del Masters 1000 de Montecarlo, esto tras derrotar al georgiano Nikoloz Basilashvili (129°) en la ronda final de la qualy.

En la primera manga, el tenista nacional protagonizó una notable remontada luego de ir perdiendo 4-1. “Gago” no bajó los brazos y logró dar vuelta el marcador para llevarse el set por 7-5.

Mientras que el segundo set fue perfecto para el chileno, ya que no cedió ningún game y terminó aplastando a su rival con un contundente 6-0.

Así las cosas, Cristian Garin se impuso por 7-5 y 6-0 sobre Nikoloz Basilashvili en una hora y 21 minutos de juego.

Con esta victoria, el nacido en Arica se metió de lleno en el cuadro principal del torneo en Montecarlo, donde chocará en primera ronda contra el italiano Matteo Arnaldi (107°).