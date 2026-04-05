;

Triunfazo y clasificación: Cristian Garin le da buenas noticias al tenis chileno

El tenista nacional se impuso con autoridad ante el georgiano Nikoloz Basilashvili y clasificó al cuadro principal del Masters 1000 de Montecarlo.

Daniel Ramírez

Triunfazo y clasificación: Cristian Garin le da buenas noticias al tenis chileno

Triunfazo y clasificación: Cristian Garin le da buenas noticias al tenis chileno / ADRIAN DENNIS

Cristian Garin (100°) concretó este domingo su clasificación al cuadro principal del Masters 1000 de Montecarlo, esto tras derrotar al georgiano Nikoloz Basilashvili (129°) en la ronda final de la qualy.

En la primera manga, el tenista nacional protagonizó una notable remontada luego de ir perdiendo 4-1. “Gago” no bajó los brazos y logró dar vuelta el marcador para llevarse el set por 7-5.

Mientras que el segundo set fue perfecto para el chileno, ya que no cedió ningún game y terminó aplastando a su rival con un contundente 6-0.

Revisa también:

ADN

Así las cosas, Cristian Garin se impuso por 7-5 y 6-0 sobre Nikoloz Basilashvili en una hora y 21 minutos de juego.

Con esta victoria, el nacido en Arica se metió de lleno en el cuadro principal del torneo en Montecarlo, donde chocará en primera ronda contra el italiano Matteo Arnaldi (107°).

Contenido patrocinado

¡Fin de ciclo! Revisa AQUÍ cómo impacta el cierre de marzo en el horóscopo de este fin de semana

¡Fin de ciclo! Revisa AQUÍ cómo impacta el cierre de marzo en el horóscopo de este fin de semana

Revelan los tres signos más infieles del zodiaco: &#039;Son esa pareja que uno no quiere para la hija&#039;

Revelan los tres signos más infieles del zodiaco: 'Son esa pareja que uno no quiere para la hija'

¿Menos es más? Claves para entender la moda actual sin perder identidad

¿Menos es más? Claves para entender la moda actual sin perder identidad

Guns N’ Roses rompe el silencio y revela detalles inéditos de la gira 2026

Guns N’ Roses rompe el silencio y revela detalles inéditos de la gira 2026

Gran Feria de Capacitación 2026: evento gratuito ofrecerá más de 170 cursos técnicos con certificación

Gran Feria de Capacitación 2026: evento gratuito ofrecerá más de 170 cursos técnicos con certificación

Teatro Municipal de Santiago anuncia club de lectura gratis para dar inicio al Mes del Libro: fechas y detalles de la actividad

Teatro Municipal de Santiago anuncia club de lectura gratis para dar inicio al Mes del Libro: fechas y detalles de la actividad

¿Cuál es la capacidad del Estadio Nacional para conciertos?

¿Cuál es la capacidad del Estadio Nacional para conciertos?

Fin a las contribuciones: ¿En qué consiste el anuncio del presidente Kast para los adultos mayores?

Fin a las contribuciones: ¿En qué consiste el anuncio del presidente Kast para los adultos mayores?

El impacto que ya se está sintiendo más allá del combustible y que refleja un problema mayor: presión económica

El impacto que ya se está sintiendo más allá del combustible y que refleja un problema mayor: presión económica

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad