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FINAL. Colo Colo vence a Deportes Concepción y es otra vez el líder de la Liga de Primera 2026

Lilas y albos se enfrentan en el Estadio Ester Roa Rebolledo. Transmite ADN Deportes.

Carlos Madariaga

Deportes Concepción vs Colo Colo

Deportes Concepción vs Colo Colo

Sigue la transmisión en vivo de ADN Deportes

El pasado jueves comenzó la fecha 8 de la Liga de Primera, la cual este domingo tendrá un choque estelar.

Será una nueva visita de Colo Colo al Ester Roa Rebolledo para enfrentar a Deportes Concepción, al que venció en Collao por la Copa de la Liga.

El “Cacique” va por una victoria que le permita seguir como líder del torneo, mientras que el cuadro lila precisa ganar con tal de salir de la última posición de la tabla.

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¿Cuándo y a qué hora juegan Deportes Concepción y Colo Colo?

El duelo entre lilas y albos se disputará este domingo 5 de abril en el estadio Ester Roa Rebolledo a partir de las 15:30 horas de Chile.

¿Dónde y cómo ver en vivo el Deportes Concepción vs. Colo Colo

El partido entre Deportes Concepción y Colo Colo lo podrás escuchar en vivo y en directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de TNT Sports. También se podrá ver de manera online a través de la aplicación HBO MAX, pero solo quienes tengan contratado el plan que incluye el canal del fútbol.

Recuerda que toda la acción de la Liga de Primera 2026 lo puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

Domingo 5 de abril

  • RESUMEN | Deportes Concepción 0-1 Colo Colo Ester Roa Rebolledo

Goles: 0-1; 78′ Álvaro Madrid (CC)

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